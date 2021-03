Đối tượng giở trò đồi bại với bé gái ở Nghệ An từng có tiền án về tội hiếp dâm

Ngày 24/3, Công an xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, đối tượng D.Đ.T (SN 1982, trú xã Xuân Lâm) – kẻ vừa giở trò đồi bại với một bé gái - từng có tiền án về tội hiếp dâm. Đối tượng làm nghề tự do, ít khi về quê nhà.

Đối tượng T. tại cơ quan công an.

Liên quan đến sự việc, Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự đối tượng T. để làm rõ hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Sự việc xảy ra vào ngày 22/3 tại khu vực một Trường tiểu học trên địa bàn huyện Hưng Nguyên. Thời điểm đó, đối tượng T. từ xã Xuân Lâm xuống TP Vinh thì nảy sinh ý định đồi bại. Khi đến khu vực một trường tiểu học trên địa bàn huyện Hưng Nguyên (cách xã Xuân Lâm khoảng 2km) thì đối tượng đột nhập vào nhà vệ sinh của trường và giở trò đồi bại với một bé gái. Sau đó, đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Hưng Nguyên khẩn trương rà soát, xác minh nhanh các đối tượng nghi vấn. Đến 2h sáng 23/3, lực lượng chức năng xác định T. là đối tượng tình nghi số 1 và bắt giữ ngay tại phòng trọ ở phường Hưng Bình, TP Vinh.

Tại cơ quan công an, đối tượng T. khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, T. lên xe máy về nhà trọ sắp xếp tư trang để bỏ trốn thì bị Công an huyện Hưng Nguyên bắt giữ.

Tác giả: V. Đồng

Nguồn tin: Báo Gia đình và xã hội