Đối tượng đốt cây ATM đã ra đầu thú

Pháp luật

Ngày 28/7, thông tin Công an TP Hải Phòng cho biết, Nguyễn Văn Duẩn, SN 1989, ngụ xã Trấn Dương, huyện Vĩnh Bảo, đã ra đầu thú vì đã có hành vi đốt cây ATM của ngân hàng Agribank chi nhánh Nam Am - Đông Hải Phòng (ở xã Nam Am, huyện Vĩnh Bảo).