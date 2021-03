Đôi nhân tình dùng phòng karaoke mở sòng đánh bạc

Các con bạc bị cơ quan công an bắt giữ. Ảnh: CATH

Theo Công an tỉnh Thanh Hoá ngày 2.3, sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an huyện Hoằng Hóa bắt quả tang 11 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức “cầm chương bài lá”, thu giữ hơn 180 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật khác có liên quan tại quán karaoke của Lê Thị Hồng, sinh năm 1981 ở xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa,

11 đối tượng bị bắt quả tang gồm: Lê Văn Úy, sinh năm 1969 ở phường Khương Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; Hoàng Hồng Cường, sinh năm 1981; Trịnh Hùng Cường, sinh năm 1972; Lê Huy Thiện, sinh năm 1989; Lê Văn Cường, sinh năm 1986; Trịnh Xuân Chữ, sinh năm 1984; Lê Tài Khiêm, sinh năm 1981 đều ở xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa; Nguyễn Văn Quyết, sinh năm 1983; Hoàng Văn Hào, sinh năm 1998; Đỗ Văn Dương, sinh năm 1991 đều ở xã Hoằng Thắng, huyện Hoằng Hóa và Lương Khả Thanh, sinh năm 1976 ở xã Hoằng Phong, huyện Hoằng Hóa.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận nhóm đánh bạc nói trên do Trịnh Xuân Chữ cầm đầu.

Chữ đã bàn bạc với Lê Văn Úy đến quán karaoke của Lê Thị Hồng mượn phòng hát để đánh bạc (Úy và Hồng chung sống với nhau như vợ chồng nhưng chưa đăng ký kết hôn).

Úy và Hồng đồng ý để Chữ đưa các đối tượng đến quán karaoke đánh bạc và sau đó sẽ lấy 5 triệu đồng/ngày. Chữ cũng tham gia chơi bạc. Khi các con bạc đang say sưa sát phạt nhau thì bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và Công an huyện Hoằng Hóa ập vào bắt quả tang.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

