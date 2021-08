Đôi nam nữ nhiễm Covid-19 không về trạm y tế, giấu chuyện vào nhà nghỉ

Xem xét để khởi tố vụ án

Ngày 11/8, ông Trình Văn Nhã – Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An cho biết, địa bàn vừa ghi nhận 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Đây là 2 công dân vừa trở về từ Bình Dương, tuy nhiên đã khai báo lịch trình không đầy đủ, gây khó khăn trong công tác phòng chống dịch bệnh.

“Việc khai báo này rất thiếu trách nhiệm, chính quyền địa phương đã chỉ đạo công an huyện hoàn thiện hồ sơ và sẽ khởi tố vụ án nếu có ca nhiễm ngoài cộng đồng liên quan đến 2 trường hợp này” ông Nhã nói.

Nhiều công dân di chuyển bằng xe máy từ miền Nam về quê.

Ông Nhã cho biết thêm, 2 công dân này là Đ.Đ.T (SN 1992) và P.T.T.H (SN 1988, đều trú huyện Thanh Chương). Theo điều tra dịch tễ, ngày 1/8, anh Đ.Đ.T chạy xe máy từ tỉnh Long An về quê. Khi tới tỉnh Bình Dương, anh Đ.Đ.T. gặp 2 người đồng hương đang làm thuê tại đây nữa là chị P.T.T.H. và anh N.Đ.N (SN 1988) nên quyết định đi về cùng.

Trên đường về, cả 3 đã ghé nhiều địa điểm để dừng nghỉ, ăn uống nhưng không nhớ cụ thể. Đến sáng 3/8, khi về tới quê Nghệ An, cả 3 không về thẳng trạm y tế để khai báo và tiến hành cách ly theo đúng quy định, mà chạy lên thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương thuê nhà nghỉ để tắm rửa, nghỉ ngơi.

Thậm chí, anh T. và anh N. đi ăn uống tại quán bún chả Hoa Mai (trước cửa nhà nghỉ). Đến 16h cùng ngày, cả 3 người mới quay đến Trạm y tế xã Cát Văn, huyện Thanh Chương khai báo và được đưa đi cách ly tập trung tại một trường tiểu học.

Điều đáng nói, cả 3 người không hề khai báo đã ghé nhà nghỉ cũng như ăn uống tại thị trấn Đô Lương. Sáng 7/8, 2 công dân T. và H. có kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Theo quy định, người dân phải cách ly sau khi về quê.

Liên quan đến 2 ca bệnh trên, ông Phan Thanh Đồng – Giám đốc Trung tâm y tế huyện Đô Lương cho biết, khi nhận được thông tin từ huyện Thanh Chương, Ban chỉ đạo phòng chống dịch cùng các cơ quan chức năng khẩn trương truy vết, phun khử khuẩn tại nhà nghỉ và khu vực bún chả.

“Hiện tại, cơ quan chức năng truy vết được 4 F1, 4 F2. Các trường hợp này đã được cách ly và mẫu test nhanh. Kết quả test nhanh các trường hợp này đều âm tính. Mẫu những người này đã được gửi CDC Nghệ An làm xét nghiệm khẳng định”, ông Đồng thông tin.

Kiên quyết xử lý người vi phạm

Trong cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An chiều 10/8, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu trong thời gian tới, các địa phương cần phải cập nhật, xây dựng lại kịch bản phòng chống dịch khi có tình huống xấu xảy ra với phương châm “4 tại chỗ”, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, phân công, phân nhiệm rõ ràng gắn với trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, giám sát, chỉ đạo.

“Cùng với đó, phát hiện, ngăn chặn, cách ly, trong đó, chú trọng công tác điều tra truy vết, lựa chọn, sắp xếp và quản lý các khu cách ly hợp lý đảm bảo an toàn, không để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo trong khu cách ly”, ông Trung nói.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An họp vào chiều 10/8.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương quản lý chặt chẽ tình hình di biến động dân cư trên địa bàn. Người đứng đầu cấp uỷ chính quyền phải chịu trách nhiệm và phối hợp với lực lượng công an, người dân để nắm chắc tình hình. Cùng với đó, chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng để triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn khi có sự phân bổ của Bộ Y tế, UBND tỉnh, nhất là việc rà soát để không bỏ sót đối tượng.

Liên quan đến vụ việc, ông Dương Đình Chỉnh – Giám đốc Sở y tế Nghệ An đề nghị: “Đặc biệt, phải tuyên truyền cho người dân hiểu, chấp hành nghiêm các quy định trong phòng chống dịch, vừa giữ cho bản thân và mọi người, tránh lây chéo trong khu cách ly. Ngoài ra, cần xử lý nghiêm các trường hợp hợp vi phạm”.

Mới đây, tối 10/8, Ban công an xã và thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch xã Nghĩa Thọ (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) kiểm tra và phát hiện công dân H.V.T (SN 1994, trú tại xóm Trống, xã Nghĩa Thọ) sau khi nhận quyết định cách ly tại nhà đã không chấp hành, đi khỏi nhà trong vòng 1,5 giờ. Công an xã đã lập biên bản để xử lý theo Nghị định 117 năm 2020 nhằm răn đe, giáo dục những người không chấp hành theo quy định.

Ngoài ra, Nghệ An đã tạm đình chỉ 2 chủ tịch xã lơ là trong phòng chống dịch. Đó là trường hợp ông Hồ Ngọc Trường - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lâm (huyện Quỳnh Lưu) vì thiếu trách nhiệm khi cho F1 về nhà thăm vợ con. Trường hợp còn lại là ông Nguyễn Trần Chương - Chủ tịch UBND xã Long Sơn (huyện Anh Sơn) vì thực hiện không nghiêm trong công tác phòng chống dịch.

