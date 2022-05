Đôi nam nữ người Anh đi du lịch Hội An, tông trụ điện tử vong

Chiều 16/5, Công an TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) thông tin vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 4h sáng cùng ngày trên đường Hùng Vương, phường Thanh Hà, TP Hội An.

Hiện trường vụ tại nạn làm 2 du khách nước ngoài tử vong (Ảnh: CTV).

Theo thông tin ban đầu từ Công an TP Hội An, vào thời điểm trên, anh Denver C.M. (25 tuổi) và chị Thowpson P.M. (24 tuổi, cùng quốc tịch Anh) chạy xe máy trên đường Hùng Vương hướng từ TP Hội An lên thị xã Điện Bàn.

Khi đến trước số nhà 208 đường Hùng Vương, xe máy tông vào trụ điện bên đường. Hậu quả khiến cả hai du khách tử vong tại chỗ.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.

Tác giả: Công Bính

Nguồn tin: Báo Dân trí