Độc giả kêu gọi report MV mới của Sơn Tùng M-TP

Tối 28/4, Sơn Tùng M-TP chính thức ra mắt MV ca khúc 100% bằng tiếng Anh mang tên “There's no one at all”.

Nội dung MV nói về một đứa bé bất hạnh không gia đình, không bạn bè. Cậu bé ấy đã từng rất cố gắng để được sống như một con người bình thường nhưng số phận lại không mỉm cười mà còn vùi dập và hất đổ đi tất cả bằng những cử chỉ, lời nói ác ý, thậm chí là những lần bị đánh đập từ các bạn đồng trang lứa.

Cậu bé đó thiếu thốn tình cảm gia đình, sự thấu hiểu của bạn bè, xã hội từ đó dần dần trở nên mất lòng tin, ngỗ ngược, ngông cuồng. Và cuối cùng, cậu bé đã chọn cách tự tử để kết thúc cuộc đời mình, hình ảnh cuối cùng của MV.

MV ca nhạc mới của Sơn Tùng M-TP đang gặp phản ứng dữ dội.

Ngay sau khi xem đến chi tiết trên của video ca nhạc này, độc giả hầu như đều bày tỏ thái độ phẫn nộ, bức xúc với cách truyền tải thông điệp về cuộc sống mà nam ca sĩ này lựa chọn để đưa vào ca khúc mới.

Sau khi được bạn bè chia sẻ đoạn video cảnh báo, anh Nguyễn Quyết ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội bày tỏ sự bức xúc khi xem "There's No One At All" của Sơn Tùng M-TP: “Tôi thực sự quá shock khi xem được sản phẩm liên quan đến văn hóa nghệ thuật nhưng lại đưa ra những thông điệp mang lại sự tiêu cực đến vậy khi lựa chọn cách tự tử để giải thoát cuộc đời. Đặc biệt là ca khúc này được đăng tải khi mà xã hội vẫn chết hết bàng hoàng sau vụ việc đau lòng của một nam sinh lớp 10 gần đây. Cần xóa bỏ video âm nhạc này gấp…”.

Cũng chung tâm trạng, nhà báo Hoàng Nguyên Vũ chia sẻ suy nghĩ của mình về video ca nhạc mới của Sơn Tùng M-TP: “Các con cứ thần tượng Sơn Tùng nếu các con thấy bạn ấy hát hay và thành công. Nhưng, tuyệt đối đừng bắt chước cái kết trong clip của bạn ấy với hành động tự tử. Không thần tượng nào quan trọng bằng cuộc sống và những người thân yêu của mình cả!”.

Trên fanpage của Báo CAND, nhiều độc giả đã kêu gọi cơ quan chức năng cần ngay lập tức vào cuộc, gỡ bỏ video ca nhạc trên của Sơn Tùng M-TP.

Như bạn đọc Huy Hoang chia sẻ: “Nên cấm sóng và thu hồi những bản nhạc vô giá trị nhân văn. MV truyền bá sự tiêu cực độc hại mà idol giới trẻ thì càng phải cân nhắc kiểm duyệt nội dung khi quảng bá rộng khắp nơi, bây giờ không cần bàn hay hay là dở, đạo hay không mà dính phốt truyền bá văn hóa phẩm tiêu cực rồi”.

Tương tự là bình luận của độc giả Hằng Nguyễn: “MV toàn những điều tiêu cực đập phá với nhảy lầu cần loại bỏ ngay lập tức ”.

Rất nhiều ý kiến bày tỏ lẽ ra, sản phẩm âm nhạc của Sơn Tùng cho dù có gai góc thì cũng nên chuyển tải thông điệp tích cực thay vì lựa chọn tiêu cực vì rất có thể, điều đó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý khán giả trẻ khi xem.

