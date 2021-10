Doanh số thị trường ôtô Việt phục hồi mạnh sau giai đoạn 'chạm đáy'

Mẫu xe Kia K3 mới gây sốt tại thị trường Việt. (Ảnh nguồn: Kia)

Sau gần nửa năm có doanh số sụt giảm nghiêm trọng vì dịch COVID-19, sang đến tháng 10, thị trường ôtô trong nước đã có dấu hiệu khởi sắc trở lại.

Cụ thể, theo báo cáo của Hiệp hội các Nhà sản xuất ôtô tại Việt Nam (VAMA), trong tháng 9/2021, toàn thị trường có 13.537 xe được bán ra, tăng 52% so với tháng 8/2021 và giảm 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số đó có 8.347 xe du lịch, tăng 34%; 4.886 xe thương mại, tăng 108% và 304 xe chuyên dụng, giảm nhẹ 2% so với tháng trước.

Xét về nguồn gốc, sản lượng của xe lắp ráp trong nước là 7.316 xe, xe nhập khẩu đạt 6.221 xe, tăng lần lượt là 37% và 76% so với tháng Tám.

Tính chung 9 tháng của năm 2021, các đơn vị thành viên VAMA tiêu thụ tổng cộng 188.937 xe các loại, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, nếu so với thời điểm trước khi Việt Nam có dịch COVID-19, toàn thị trường có doanh số giảm tới 18%.

Doanh số xe ôtô thị trường Việt đến hết tháng 9. (Biểu đồ: VAMA)

Doanh số trên chưa phản ánh hết toàn cảnh thị trường ôtô Việt Nam bởi các thương hiệu Audi, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz, Subaru, Volkswagen, Volvo… không tiết lộ doanh số bán hàng.

Cũng trong đợt này, VinFast công bố kết quả kinh doanh ôtô tháng Chín, với doanh số bán ra 3.497 xe. Lũy kế từ đầu năm 2021 đến nay, VinFast đã bàn giao tổng cộng 25.527 xe đến tay khách hàng.

Bên cạnh đó, TC Motor vừa công bố kết quả bán hàng tháng Tám với tổng doanh số xe Hyundai đạt 4.079 xe, giảm 87% so với tháng trước, nâng tổng doanh số cộng dồn 9 tháng đầu năm 2021 lên 44.327 xe các loại.

Tính chung doanh số được công bố chính thức từ VAMA, TC Motor và VinFast, trong tháng 9/2021, toàn thị trường ôtô Việt Nam tiêu thụ tổng cộng 21.113 xe các loại. Tính chung 9 tháng của năm 2021 từ 3 đơn vị này, đã có tổng số 258.791 xe các loại được bàn giao đến tay khách hàng trong khắp cả nước.

Tổng kết thị trường ôtô tháng 9/2021, Hyundai đã trở lại đứng đầu thị trường xe du lịch sau một vài tháng nhường chỗ cho Vinfast với 4.079 xe. Đứng ở vị trí số 2 là Vinfast bán 3.497 xe. Toyota tụt từ vị trí số 2 của tháng Tám xuống thứ 3 với 2.942 xe. Vị trí số 4 tiếp tục là Mazda với 2.184 xe. Hãng Ford sau một thời gian trượt khỏi Top 5 thương hiệu bán chạy đã trở lại với vị trí số 5, bán được 1.359 xe.

Trong bảng xếp hạng theo các hãng xe thì đứng đầu thị trường tháng này, nhà sản xuất xe Hàn Quốc - Hyundai đã trở lại ngôi vị dẫn đầu với 4.079 xe, đẩy VinFast xuống vị trí thứ 2 với 3.497 xe. Toyota xếp ở vị trí thứ thứ 3 với 2.942 xe bán ra. Các vị trí còn lại thuộc về Kia với 2.184 xe, Ford (1.359 xe), Mazda (1055 xe), Mitsubishi (732 xe), Suzuki (723 xe)…

Tại 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng Chín đứng đầu thị trường vẫn là "con gà đẻ trứng vàng" của VinFast- Fadil đạt doanh số 2.565 xe bán ra. Hyundai Accent đã vượt lên vị trí thứ 2 với 1.392 xe. Đáng chú ý, Toyota Vios từ vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng tháng trước nay đã tụt xuống vị trí thứ 6 với 692 chiếc bán ra. Đây là điều chưa từng xảy ra với mẫu xe sedan hạng B vốn có doanh số luôn đứng top đầu thị trường.

Theo giới chuyên môn trong ngành, nguyên nhân của sự phục hồi trên là do diễn biến dịch COVID-19 tại nhiều thành phố lớn cơ bản đã được kiểm soát và đem lại các dấu hiệu tích cực cho doanh nghiệp. Việc nhiều địa phương bước vào trạng thái bình thường mới đã giúp nhu cầu mua xe ôtô của người dân được kích thích trở lại. Cùng với đó, các nhà sản xuất cũng có thể cung cấp trở lại các dịch vụ cần thiết, bao gồm cả bàn giao xe.

Trong tháng tới, nhiều khả năng doanh số xe sẽ tiếp tục tăng trưởng cho đến cuối năm. Tuy nhiên, doanh số sẽ không được như kỳ vọng, bởi thị trường đã mất gần 2/3 thời gian của năm chịu tác động nặng nề của dịch bệnh. Thời gian tới, các đại lý, hãng xe có thể sẽ tiếp tục tung ra các chương trình kích cầu, ra mắt các mẫu xe mới để cải thiện doanh thu./.

Tác giả: Minh Hiếu

Nguồn tin: vietnamplus.vn