Doanh số ôtô tháng 2 sụt giảm

Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), trong tháng 2, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 22.802 xe gồm 17.541 du lịch; 4.782 xe thương mại và 479 xe chuyên dụng, giảm 26% so với tháng 1/2020 và tăng 68% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 14.528 xe, giảm 18% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 8.274 xe, giảm 36% so với tháng trước.

Trong tháng 2, Thaco tiếp tục là thương hiệu bán được nhiều xe nhất với 10.837 chiếc, tiếp đến là Toyota với 4.288 chiếc (chưa kể Lexus). Hai hãng này cũng có số xe bán ra nhiều nhất từ đầu năm, với Thaco là 22.213 chiếc và Toyota là 10.656 chiếc (chưa kể Lexus). Đối với Honda, chỉ có 1.830 xe bán ra tại Việt Nam trong tháng 2, giảm 51,5% so với tháng trước.

Toyota Corolla Cross tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất tháng 2 với 1.358 chiếc, tiếp đến là Kia Seltos với doanh số 1.255 chiếc. Đứng thứ ba là Toyota Vios.

Theo VAMA, mặc dù sụt giảm so với tháng trước, song tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 2 tăng 34% so với 2021. Trong đó, ôtô du lịch tăng 42%; xe thương mại tăng 4,7% và xe chuyên dụng tăng 62% so với năm 2021.

Cũng bắt đầu từ ngày 1/12/2021, các dòng ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước sẽ được áp dụng mức thu lệ phí trước bạ bằng 50% mức thu hiện hành, tức giảm 3-6% giá niêm yết tùy theo dòng xe và địa phương đăng ký.

Điều này tiếp tục giúp các mẫu xe sản xuất, lắp ráp trong nước tăng sức hút với khách hàng và thêm phần cạnh tranh với những dòng xe nhập khẩu ở cùng tầm tiền.

Một số doanh nghiệp dự báo, năm 2022 với các biện pháp hỗ trợ của Chính phủ tiếp tục được áp dụng, diễn biến dịch Covid-19 đang dần được kiểm soát sẽ là cơ sở để hoạt động sản xuất lắp ráp cũng như thị trường ôtô trong nước tiếp tục tăng trưởng.

Tác giả: Thanh Thương

Nguồn tin: zingnews.vn