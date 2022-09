Doanh nghiệp xổ số truyền thống nộp hơn 26.000 tỷ đồng thuế từ đầu năm

Theo số liệu về hoạt động quản lý và thu ngân sách Nhà nước do Tổng cục Thuế thực hiện, trong tháng 8 vừa qua, cơ quan này đã thu thêm 83.700 tỷ đồng tiền thuế và các khoản thu liên quan vào ngân sách, đạt 7,1% so với dự toán và tăng 20,7% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 8 tháng từ đầu năm, tổng thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý đã đạt trên 1,002 triệu tỷ đồng, bằng 85,4% dự toán và tăng 18,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, số thu nội địa ước đạt 951.789 tỷ, đạt 83% dự toán và tăng 15,9% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, Tổng cục Thuế cho biết sau 8 tháng, đã có 16/19 khu vực, khoản thu, sắc thuế đạt tiến độ khá so với dự toán. Trong đó, số thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 74,7%, tương đương trên 115.000 tỷ đồng; thu từ nhóm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 72%, mang về 148.270 tỷ; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 82%, đóng góp 207.200 tỷ và thu lệ phí trước bạ đạt 88,9%, tương đương hơn 29.400 tỷ…

Cũng trong 8 tháng qua, số thu thuế từ hoạt động xổ số kiến thiết đã đạt 76,4% so với dự toán cả năm và là một trong những khoản thu đạt tỷ lệ cao so với dự toán. Năm nay, dự toán ngân sách đặt mục tiêu thu 34.300 tỷ đồng tiền thuế từ hoạt động xổ số kiến thiết, tăng 5,5% so với năm 2021. Như vậy, sau 8 tháng, số thuế thu được từ các doanh nghiệp, hoạt động liên quan xổ số truyền thống này đã đạt trên 26.200 tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh xổ số truyền thống đã nộp hơn 26.200 tỷ đồng tiền thuế từ đầu năm. Ảnh: T.L.

Ngoài những khoản thu, sắc thuế đạt cao so với dự toán kể trên, đến nay, Tổng cục Thuế ghi nhận 3 khoản thu đạt tiến độ chậm là thuế bảo vệ môi trường đạt 57,6% dự toán (gần 34.400 tỷ); thu tiền cho thuê, bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước đạt 36% (374 tỷ) và thu từ cổ tức, lợi nhuận chia lại đạt 67,8% (gần 62.650 tỷ).

Trước đó, ghi nhận trong báo cáo tháng 7, Tổng cục Thuế cho biết đã có 3 khoản thu gần cán đích cả năm (đạt trên 90%), bao gồm thu từ nhà, đất (95,1%); thu cấp quyền khai thác khoáng sản (93,4%) và thu thuế thu nhập cá nhân (90,1%).

Nếu so với cùng kỳ năm trước, Tổng cục Thuế cho biết có 14/19 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng so với cùng kỳ, bao gồm thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước tăng 9,5%; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tăng 18,4%; thuế thu nhập cá nhân tăng 27,7%; lệ phí trước bạ tăng 23,6% và phí - lệ phí tăng 10,2%.

Theo Tổng cục Thuế, nguyên nhân chính giúp hoạt động thu ngân sách Nhà nước tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ là tình hình kinh tế trong nước tiếp tục phục hồi sau khi dịch bệnh được kiểm soát và các chính sách hỗ trợ của Nhà nước phát huy tác dụng.

Trong đó, hoạt động sản xuất, kinh doanh đã trở lại trạng thái bình thường khi số doanh nghiệp gia nhập và quay trở lại hoạt động trong các tháng đầu năm đạt 101.800 doanh nghiệp, tăng 26,8% so với cùng kỳ.

Tương tự, chỉ số sản xuất công nghiệp 8 tháng đầu năm nay cũng tăng 9,4% so với cùng kỳ; giải ngân vốn đầu tư từ nguồn ngân sách tăng 16,9%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 19,3%; kim ngạch xuất khẩu tăng 17,3%...

Trong công tác chống thất thu thuế, Tổng cục Thuế đã tăng cường thanh tra, kiểm tra thuế tại doanh nghiệp kết hợp với kiểm tra sử dụng hóa đơn để phát hiện việc sử dụng hóa đơn không hợp pháp của doanh nghiệp và xử lý vi phạm. Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc hoàn thuế giá trị gia tăng, tập trung vào các hồ sơ có rủi ro cao như việc xuất khẩu một số mặt hàng tinh bột sắn, cao su, hạt điều, dăm gỗ, nông sản…

Đến cuối tháng 8, cơ quan thuế đã thực hiện 37.622 cuộc thanh tra; kiểm tra 412.529 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, qua đó kiến nghị xử lý 35.475 tỷ đồng tiền thuế, tăng 20,5% so với cùng kỳ.

Tác giả: Quang Thắng

Nguồn tin: zingnews.vn