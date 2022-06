Đoàn kết, đổi mới, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp nhân đạo

Tham dự đại hội có các đồng chí: Trần Quốc Hùng - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Trần Sỹ Pha - Trưởng Ban Quản lý thảm họa – Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam các tỉnh, thành.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Như Khôi – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Đình Long – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ngành, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các huyện, thành, thị.

Các đại biểu tham dự đại hội

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 Nguyễn Lương Hồng phát biểu

Trong 5 năm qua, Nghị quyết Đại hội Hội Chữ thập đỏ tỉnh lần thứ VIII đã được cán bộ Hội viên, tình nguyện viên, Thanh thiếu niên toàn Hội triển khai nghiêm túc, toàn diện và đạt được những thành quả quan trọng trong các lĩnh vực, khẳng định vai trò, vị thế của Hội trong các hoạt động nhân đạo. Tổ chức Hội ở 3 cấp được củng cố, kiện toàn. Công tác hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ được tăng cường cả về số lượng và chất lượng. Đội ngũ cán bộ Hội có sự trưởng thành, tâm huyết với các hoạt động nhân đạo, có nhiều đồng chí được ghi nhận và điều chuyển nhận nhiệm vụ công tác khác; nhiều đồng chí được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, các tổ chức quốc tế, các cơ quan ở Trung ương và địa phương mời làm giảng viên, tập huấn viên, điều phối viên, phiên dịch viên… cho các chương trình, hoạt động.

Hoạt động của Hội ngày càng thể hiện tính chuyên nghiệp, đạt hiệu quả cao, thu hút được sự tham gia của nhiều tổ chức và quần chúng nhân dân. Vai trò nòng cốt, vai trò cầu nối, vai trò điều phối trong các hoạt động nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ được khẳng định rõ nét hơn. Trong nhiệm kỳ, Hội đã xây dựng được nhiều phong trào, nhiều mô hình hoạt động hiệu quả, nêu gương những cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp cho hoạt động nhân đạo của tỉnh nhà, tạo tính lan tỏa trong cộng đồng, góp phần khích lệ các tầng lớp nhân dân hướng thiện. Các hoạt động đã giúp đỡ 718.000 lượt người, tổng trị giá hơn 184 tỷ 810 triệu đồng, đạt 140% so với tổng giá trị của nhiệm kỳ trước. Hiệu quả hoạt động của các cấp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An trong nhiệm kỳ 2016-2021 gấp 6,7 lần so với kinh phí Nhà nước cấp.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam Trần Quốc Hùng tặng hoa và quà cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông tặng hoa chúc mừng Đại hội Hội Chữ thập đỏ tỉnh

Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận những kết quả nổi bật trong huy động nguồn lực hoạt động công tác xã hội nhân đạo trong nhiệm kỳ qua. Trong đó, với nhiều cách làm sáng tạo, các đơn vị đã làm tốt công tác vận động hiến máu tình nguyện, đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19. Đặc biệt, tại các huyện miền núi khó khăn trước đây rất khó tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện như huyện Con Cuông, Kỳ Sơn, Quế Phong, Tương Dương, Quỳ Châu… nay đã tổ chức được các đợt hiến máu, đạt và vượt chỉ tiêu. Trong nhiệm kỳ qua, toàn tỉnh đã vận động và tiếp nhận 162.652 đơn vị máu, vượt 225% so với nhiệm kỳ trước. Cùng với đó, đã có hơn 250 người đăng ký tham gia hiến mô, hiến bộ phận cơ thể... Đây là kết quả có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sâu sắc tinh thần “Chữ thập đỏ - vì mọi người, ở mọi nơi”.

Các đại biểu thống nhất mục tiêu nhiệm kỳ 2022 – 2027, đó là xây dựng Hội Chữ thập đỏ Nghệ An thực sự vững mạnh, chuyên nghiệp, ứng phó kịp thời, hiệu quả trong công tác nhân đạo; nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông, vận động nguồn lực; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động làm nòng cốt trong tập hợp các tầng lớp nhân dân tham gia hoạt động nhân đạo, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội tỉnh nhà.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông phát biểu

Phát biểu tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và chúc mừng những kết quả mà cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo và hỗ trợ của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hiệp hội Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế, Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế, một số Hội Quốc gia, Hội Chữ thập đỏ các tỉnh, thành phố trong nước; những nghĩa cử cao đẹp của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã hỗ trợ nguồn lực và chung tay cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh thực hiện các hoạt động nhân đạo, từ thiện.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam Trần Quốc Hùng đề nghị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các giá trị, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nhân đạo và về hoạt động của Hội Chữ thập đỏ các cấp

Chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, thống nhất cao với phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ tới mà báo cáo Đại hội đã nêu, Phó Chủ tịch Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam Trần Quốc Hùng và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đề nghị Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam”, Luật Hoạt động Chữ thập đỏ, Chỉ thị số 18 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ trong tình hình mới; Chiến lược phát triển Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 “Đổi mới vì sự phát triển bền vững”; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (giai đoạn 2020 - 2025) của tỉnh, các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác nhân đạo và các lĩnh vực hoạt động chữ thập đỏ.

Hội tiếp tục củng cố và phát triển mạnh mẽ tổ chức, nhất là ở cơ sở, phát huy vai trò cầu nối, điều phối của Hội chữ thập đỏ trong hoạt động nhân đạo, góp phần làm cho hoạt động nhân đạo được quản lý chặt chẽ, bảo đảm minh bạch, công bằng và đạt hiệu quả cao. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các giá trị, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nhân đạo và về hoạt động của Hội Chữ thập đỏ các cấp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, đặc biệt là của đội ngũ đảng viên, cán bộ, hệ thống chính trị và của xã hội về vị trí, vai trò, tầm quan trọng công tác nhân đạo.

Đồng thời, tổ chức thực hiện có hiệu quả 7 lĩnh vực hoạt động đã được quy định trong Luật Hoạt động chữ thập đỏ. Ban chấp hành, Ban Thường vụ tỉnh hội khóa mới đoàn kết, đổi mới, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp nhân đạo; chỉ đạo sâu sát các cấp Hội trong tỉnh hoàn thành nhiệm vụ được Trung ương, tỉnh giao và Nghị quyết Đại hội đề ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao Cờ thi đua với dòng chữ “Phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái, sáng tạo vì sự nghiệp nhân đạo cao cả” cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nguyễn Lương Hồng và Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nguyễn Thị Thu Hiền

Phó Chủ tịch Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam Trần Quốc Hùng trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp nhân đạo” cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác nhân đạo nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2022 – 2027 với 37 thành viên ra mắt Đại hội. Đồng chí Nguyễn Lương Hồng là Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh nhiệm kỳ 2022 – 2027

Suy tôn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long là Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2022 - 2027

