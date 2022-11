Đoàn Giám sát HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh về công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và đất đai trên địa bàn

Các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Đệ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, các sở, ngành, địa phương có liên quan.

Nhiều bất cập, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản

Thực hiện Chương trình Giám sát của HĐND tỉnh trong năm 2022, Đoàn giám sát đã đi khảo sát thực tế một số doanh nghiệp hoạt động khoáng sản, làm việc trực tiếp với các đơn vị: UBND tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường; Cục Thuế tỉnh; UBND các huyện: Quỳ Hợp, Quỳnh Lưu, Thanh Chương; giám sát qua báo cáo đối với các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp hoạt động khoáng sản khác.

Theo đánh giá của Đoàn, qua giám sát cho thấy, trong thời gian qua, việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý, khai thác, sử dụng khoáng sản đã đạt được những kết quả nhất định. Các khoản thu ngân sách từ hoạt động khai thác khoáng sản góp phần quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là triển khai các chương trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động khoáng sản được quản lý và thực hiện theo quy hoạch phê duyệt. Công tác cấp phép, giải quyết thủ tục hành chính có liên quan được thực hiện đúng quy trình, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư thăm dò, khai thác khoáng sản. Một số địa phương đã làm tốt công tác vận động, tuyên truyền các doanh nghiệp thực hiện các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong quá trình khai thác và vận chuyển khoáng sản. Các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản đã cơ bản chấp hành các quy định của nhà nước, thực hiện thăm dò, khai thác theo giấy phép được cấp, thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định. Một số doanh nghiệp bước đầu đã đầu tư trang thiết bị, đổi mới công nghệ chế biến, tận thu tối đa nguồn khoáng sản, nâng cao hiệu quả kinh tế và tích cực hỗ trợ, đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi cho địa phương.

Từ năm 2016 đến năm 2021, UBND tỉnh đã tiếp nhận 25 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau các kỳ họp HĐND tỉnh chủ yếu phản ánh tình trạng khai thác khoáng sản trái phép. Các Sở, ngành, UBND cấp huyện, xã đã vào cuộc quyết liệt nhằm ngăn chặn, xử lý tình trạng khai thác khoáng sản trái phép theo phản ánh, đồng thời trả lời đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đặc biệt, Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức kiểm tra, phát hiện, xử lý hàng ngàn trường hợp vi phạm, khởi tố nhiều vụ án, nhiều bị can liên quan đến hành vi khai thác khoáng sản trái phép.