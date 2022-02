Đoàn đột xuất kiểm tra, phát hiện cây xăng có hàng nhưng không bán

Xăng dầu trước áp lực tăng giá ngày mai Ngày mai (11/2), Liên Bộ Tài chính - Công Thương sẽ điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Kỳ điều chỉnh gần đây nhất là vào ngày 1/2 nhưng rơi vào ngày nghỉ Tết nên được lùi sang kỳ điều chỉnh mới. Đây cũng là lý do khiến áp lực về giá cả tăng cao thời gian qua. Dữ liệu Bộ Công Thương cập nhật đến ngày 7/2 cho thấy, giá xăng dầu thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore có xu hướng tăng so với kỳ trước. Theo đó các loại xăng đều vượt mốc 100 USD/thùng. Cụ thể, bình quân giá xăng RON 92 để pha chế xăng E5 RON 92 là 102,15 USD/thùng, xăng RON 95 là 104,5 USD/thùng. Giá các loại dầu cũng tăng cao, tiến sát về mốc 110 USD/thùng. Theo ông Trần Duy Đông, Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước (Bộ Công Thương), giá dầu thô trên thị trường thế giới có xu hướng tăng liên tục trong thời gian vừa qua và đạt mức cao nhất 8 năm trở lại đây. Nguyên nhân chính là do nhu cầu xăng dầu tăng mạnh, tồn kho giảm mạnh trong khi việc gia tăng sản lượng của OPEC+ gặp khó khăn do việc thiếu đầu tư và một số trục trặc về khai thác. Ngoài ra, theo ông Đông, căng thẳng giữa Nga và Ukraine làm tăng mạnh giá khí đốt và ảnh hưởng gián tiếp đến giá dầu. Căng thẳng địa chính trị tại các nước sản xuất dầu lớn như Kazakhstan, Libya, Saudi Arabia và Iran ảnh hưởng đến nguồn cung, đẩy giá tăng. "Giá các sản phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới dùng để tính giá cơ sở mặt hàng xăng dầu trong nước cũng tăng liên tục trong thời gian qua, hiện ở mức 105-109 USD/thùng, tăng 9-10 USD/thùng so với giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu ở kỳ điều hành ngày 21/1/2022), ông Đông cho biết. Do vậy, theo vị này, giá các mặt hàng xăng dầu kỳ điều hành ngày mai (11/2) sẽ dự kiến tăng do đó các doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng này có xu hướng hạn chế bán ra để chờ giá lên.