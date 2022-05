Đoàn công tác Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam tìm hiểu môi trường đầu tư tại Nghệ An

Làm việc với đoàn có đồng chí Trần Khánh Thục – Giám đốc Sở Ngoại vụ; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Khánh Thục – Giám đốc Sở Ngoại vụ đã cảm ơn đoàn công tác đã chọn Nghệ An là điểm đến để quảng bá môi trường đầu tư đến các doanh nghiệp và nhà đầu tư Đức. Đây là cơ hội rất quý cho tỉnh Nghệ An tiếp cận gần hơn nữa đến với các doanh nghiệp Đức.

Giám đốc Sở Ngoại vụ Trần Khánh Thục đã thông tin tới đoàn về đặc điểm vị trí, tiềm năng, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh. Nghệ An là tỉnh có diện tích đất tự nhiên lớn nhất cả nước với 16.490 km2; dân số hơn 3,3 triệu người, đông dân thứ tư trong cả nước, trong đó có khoảng 1,9 triệu người trong độ tuổi lao động và tỷ lệ lao động có tay nghề khá cao. Nghệ An là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh - danh nhân văn hoá thế giới, vùng đất nổi tiếng có truyền thống hiếu học, học giỏi, cần cù, sáng tạo; là trung tâm giáo dục - đào tạo của khu vực Bắc miền Trung với 06 trường Đại học, 11 trường Cao đẳng, hơn 70 trường Trung cấp và Trung tâm dạy nghề.

Hệ thống giao thông tỉnh Nghệ An hội tụ đầy đủ các tuyến đường bộ, đường hàng không, đường biển, đường thuỷ nội địa, đường sắt và các cửa khẩu. Nghệ An có Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An được mở rộng diện tích trên 20.700 ha. Ngoài Khu kinh tế Đông Nam, trên địa bàn tỉnh Nghệ An còn có 06 Khu công nghiệp (KCN) với tổng diện tích 1.660ha.

Trong hai năm qua, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, tỉnh vẫn đạt được một số kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng GRDP ước tăng 6,2%. Thu ngân sách ước đạt gần 19.000 tỷ đồng, khoảng 835 triệu USD. Kim ngạch xuất khẩu năm 2021 đạt hơn 2,4 tỷ USD, tăng 201% so với kế hoạch. Thu hút đầu tư có nhiều chuyển biến với tổng vốn đăng ký mới và điều chỉnh đạt gần 44.000 tỷ VNĐ (1,93 tỷ USD).

Tỉnh luôn quan tâm đến cải cách hành chính, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy mạnh mẽ thu hút đầu tư; tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Bên cạnh đó, tỉnh cũng ưu tiên, tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, bố trí nguồn vốn có trọng tâm, trọng điểm; ưu tiên đầu tư hệ thống hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông quan trọng, đặc biệt là các nút thắt như cảng biển, sân bay; quan tâm đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp để thu hút đầu tư. Đây là những tiền đề quan trọng để khai thác hiệu quả và phát huy lợi thế của tỉnh Nghệ An.

Về quan hệ hợp tác với Đức, hiện nay chưa có dự án FDI của Đức trên địa bàn tỉnh. Kim ngạch xuất khẩu năm 2021 đạt gần 38,27 triệu USD, tăng gấp 3,64 lần so với năm 2020, chiếm 2,0% tổng kim ngạch của toàn tỉnh. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu: Tôn thép các loại, dệt may, xi măng,... 4 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu đạt 16,37 triệu USD, tăng 59% so với cùng kỳ năm trước.

Kim ngạch nhập khẩu năm 2021 chỉ đạt chưa tới 1,0 triệu USD. 4 tháng đầu năm 2022 tăng mạnh với kim ngạch đạt 2,94 triệu USD. Nhập khẩu chủ yếu là máy móc thiết bị, phụ tùng.

Nhìn chung, kim ngạch xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp Nghệ An với thị trường Đức có sự tăng trưởng đột biến trong năm 2021 và dự báo tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới cùng với nỗ lực thực thi Hiệp định EVFTA trên địa bàn tỉnh. Đây là thị trường có tốc độ tăng trưởng khá nhanh trong giai đoạn 2016-2020 (tăng trưởng bình quân đạt 67,2%).

Về lao động - đào tạo nghề, từ năm 2016 đến năm nay, Nghệ An có 78 lao động học chuyên ngành y tá và điều đưỡng đã được đào tạo và xuất cảnh làm điều dưỡng ở các bệnh viện của Đức. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 03 doanh nghiệp đã được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An cấp giấy phép hoạt động về du học nghề tại Đức.

Để tăng cường hợp tác đầu tư, thương mại, lao động, Giám đốc Sở Ngoại vụ đề nghị AHK giới thiệu, quảng bá môi trường đầu tư tỉnh Nghệ An đến các nhà đầu tư Đức. Các lĩnh vực mà tỉnh Nghệ An đang thu hút đầu tư là: Công nghiệp kỹ thuật cao, công nghiệp phụ trợ; kỹ thuật công nghệ sản xuất vật liệu mới, vật liệu thông minh nhằm thúc đẩy sự phát triển của các lĩnh vực này theo Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; công nghiệp cơ khí chế tạo, luyện kim, sản xuất thiết bị, linh kiện điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin, thiết bị tự động hóa; sản xuất, lắp ráp ô tô, máy móc và thiết bị, phụ tùng máy móc...

Đồng thời, phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo xúc tiến đầu tư, thương mại nhằm thu hút các doanh nghiệp Đức đầu tư vào tỉnh Nghệ An và quảng bá sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Nghệ An tiếp cận thị trường Đức cũng như sản phẩm của Đức tới người tiêu dùng Nghệ An.

Về lao động, hỗ trợ tỉnh Nghệ An đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo tiêu chuẩn của Đức. Tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa hợp tác chia sẻ kinh nghiệm về quản lý các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thông qua các cuộc hội thảo, tập huấn; đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề, ngoại ngữ… cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp. Đầu tư xây dựng, thành lập trường hoặc phân hiệu giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Nghệ An để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường lao động nói chung và của Cộng hoà Liên Bang Đức nói riêng

Ông Marko Walde – Trưởng đại diện AHK tại Việt Nam phát biểu

Thay mặt đoàn công tác, ông Marko Walde – Trưởng đại diện AHK tại Việt Nam cảm ơn sự chia sẻ rất chi tiết của lãnh đạo Sở Ngoại vụ. Trưởng đại diện AHK tại Việt Nam đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Trong thời gian tới, AHK sẽ tăng cường quảng bá để thu hút nhiều doanh nghiệp Đức đến đầu tư tại Nghệ An. “Nghệ An nói chung và TP Vinh nói riêng có rất nhiều tiềm năng để thu hút đầu tư nước ngoài như diện tích tự nhiên rộng, nguồn lao động dồi dào, định hướng thu hút đầu tư của tỉnh…” – Ông Marko Walde đánh giá.

Ông Marko Walde cho biết, trong những năm gần đây, các nhà đầu tư nước ngoài có xu hướng đầu tư tại Đông Nam Á, trong đó có rất nhiều nhà đầu tư lựa chọn Việt Nam để đầu tư. Đây là thời điểm rất phù hợp để Nghệ An tăng cường quảng bá, thu hút các nhà đầu tư đến đầu tư trên địa bàn tỉnh. Theo ông Marko Walde để thu hút các nhà đầu tư đến từ Châu Ân nói chung và nhà đầu tư Đức nói riêng thì cần phải phát triển năng lượng xanh và năng lượng tái tạo.

Các thành viên đoàn công tác cũng đã đưa ra một số câu hỏi liên quan đến việc phát triển nguồn nhân lực của tỉnh, kế hoạch xúc tiến đầu tư của tỉnh tại Cộng hòa Liên bang Đức… Trước những vấn đề mà đoàn công tác quan tâm, lãnh đạo các sở, ngành có liên quan cũng đã trao đổi cụ thể các nội dung.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Ngoại vụ Trần Khánh Thục cảm ơn những ý kiến đóng góp của AHK trong thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh; đồng thời hy vọng trong thời gian tới sẽ có nhiều nhà đầu tư đến từ Cộng hòa Liên bàn Đức đến đầu tư tại Nghệ An.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn