Đoạn clip hai vợ chồng ở khu trọ gây chấn động vì nội dung tục tĩu, "rùng mình" ai nghe xong cũng phải choáng váng!

Hôm qua là ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), trên mạng xã hội, chúng ta nhìn thấy hàng loạt những màn khoe quà, khoe hoa của chị em. Đàn ông cũng có cơ hội được thể hiện tình yêu thương cho vợ. Tuy nhiên, chẳng phải ai cũng được may mắn như thế.

Mới đây, một đoạn clip quay trộm được đăng tải trên mạng xã hội TikTok và thu hút nhiều lượt xem.

Nhìn khung cảnh thì đó là một dãy trọ. Dù chẳng thấy mặt của hai vợ chồng đang tranh chấp nhưng nội dung tục tĩu, nhắc cả những từ ngữ nhạy cảm gửi đến nhau ai cũng ngao ngán.

- Tôi không sai.

- Mày không sai thì cút về quê đi. Mày đi làm tự đóng tiền lương các thứ đi.

- Tao gọi điện cho bố mày, tao sợ cái gì.

- Mày gọi đi nào, điện thoại đây này, mày gọi đi, mày gọi đi.

Đây là đoạn hội thoại của hai vợ chồng. Được biết mọi chuyện xoay quanh việc tặng hoa 20/10. Có vẻ như người chồng không chúc tụng tặng quà cho vợ nên cãi nhau. Anh chồng đuổi vợ về quê.

Hai vợ chồng chửi bới rùm beng ngày 20/10

Xích mích trong hôn nhân không thể tránh khỏi nhưng ném về nhau những ngôn từ chửi bới hằn học, chửi tục thì thật sự quá ngao ngán rồi.

Không chỉ ông chồng mà cô vợ cũng đáp lại theo cách thức rất kém tôn trọng đối phương. Một mối quan hệ như thế này thì thật khó để bền chặt, hạnh phúc.

Nhiều dân mạng đã đưa ra bình luận ngay dưới clip. Đa số đều cho rằng vợ chồng nói gì cũng nên nhẹ nhàng, gắt gỏng với nhau chẳng giải quyết được gì cả. Các ý kiến của dân mạng như sau:

"Cái tôn trọng nhau là nền tảng của hôn nhân nhưng gia đình này đâu có làm được. Nghe mấy câu chửi mà thấy hãi hùng. Đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh".

"Nhiều người vợ tủi thân trong ngày lễ, gặp phải ông chồng chẳng biết cảm thông thì hỏng bét hết cả. Hôn nhân như thế này thật sự quá buồn".

