Dọa đào đường cao tốc nếu nhà thầu phụ 'chây ì' trả nợ

Theo người đại diện Kim Hưng Phát, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng công trình Tây An, nhà thầu phụ thi công gói thầu XL-11 của dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, đã "chây ì" việc thanh toán tiền vật liệu cho đơn vị cung ứng trong hơn 3 tháng.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hiếu, Phó giám đốc của Kim Hưng Phát, cho TBKTSG Online biết trong hợp đồng quy định, sau 7 ngày từ ngày lập hóa đơn, thì đơn vị thu mua là Công ty cổ phần đầu tư xây dựng công trình Tây An, tức là nhà thầu phụ thi công gói thầu XL-11 của dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận phải thanh toán tiền cho đơn vị này.

Tuy nhiên, Tây An nợ Kim Hưng Phát hơn 6 tỷ đồng tiền vật liệu xây dựng đã hơn 3 tháng vẫn không thanh toán. “Đơn vị này đã nhiều lần chây ì, hứa hẹn, cố tình không thanh toán tiền cho chúng tôi rồi”, bà nói và cho rằng sẽ không thực hiện việc khởi kiện ra tòa.

Thế nhưng, theo bà Hiếu, trong vòng 7 ngày, nếu Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng công trình Tây An vẫn không thanh toán tiền cho Kim Hưng Phát thì doanh nghiệp này sẽ đến gói thầu XL-11 đào đường cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận để thu hồi số vật liệu xây dựng đã cung cấp. “Chúng tôi lấy về bán đổ, bán tháo cũng được vì nợ nần quá rồi”, bà nói.

Theo tìm hiểu của TBKTSG Online, Công ty TNHH dịch vụ xuất nhập khẩu Kim Hưng Phát vừa có công văn bản số 39/CV-KHP.2020 gửi đến Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tiền Giang; công an thị xã Cai Lậy; công an xã Tân Hội (thị xã Cai Lậy); Công ty cổ phần BOT Trung Lương- Mỹ Thuận; Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả và Công ty cổ phần đầu tư xây dựng công trình Tây An đề nghị hỗ trợ thu hồi công nợ của Công ty Tây An.

Trong công văn nêu trên, Công ty Kim Hưng Phát trình bày, theo yêu cầu của Công ty cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận và Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả, vào ngày 5-6-2020, đơn vị này đã đồng ý tăng tốc cung cấp vật liệu để nhà thầu hoàn thành đúng tiến độ gói thầu XL-11 của dự án cao tốc nêu trên.

Theo đó, Công ty Tây An có ký hợp đồng mua vật tư của Công ty Kim Hưng Phát và đang còn nợ rất nhiều tiền, nhưng chưa thanh toán.

Cụ thể, đến ngày 22/9/2020, Công ty Tây An nợ Kim Hưng Phát trên 6,315 tỉ đồng. “Công ty cổ phần đầu tư xây dựng công trình Tây An vị phạm hợp đồng, vị phạm cam kết thanh toán suốt ba tháng qua đã khiến Công ty Kim Hưng Phát rất khó khăn”, công văn 39 nêu.

Công ty Kim Hưng Phát nhấn mạnh, trong vòng 7 ngày (tính từ ngày 22/9/2020- PV), nếu Tây An không thanh toán số tiền nêu trên cho đơn vị này, thì Kim Hưng phát sẽ điều động nhân sự và thiết bị đến gói thầu XL-11 để thu hồi lại toàn bộ khối lượng vật tư đã cung cấp.

Liên quan đến vấn đề nêu trên, trao đổi với đại diện Công ty cổ phần BOT Trung Lương- Mỹ Thuận, đơn vị này cho rằng, đây là việc của nhà thầu phụ và đơn vị cung cấp. “Chủ đầu tư BOT (Công ty cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận- PV) không nợ họ (Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Kim Hưng Phát- PV)”, đại diện Công ty cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận nói.

Theo vị đại diện của BOT Trung Lương - Mỹ Thuận, nhà thầu nào yếu kém, không đáp ứng sẽ bị loại bỏ và thay thế. “Chủ trương từ khi tiếp nhận dự án đã như thế rồi, loại nhà đầu tư 0 đồng, nhà thầu yếu kém”, đại diện BOT Trung Lương- Mỹ Thuận cho biết.

Liên quan đến dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, trước đó Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vật tư Xây dựng Tiến Tiến Đạt cũng đã có đơn gửi đến UBND tỉnh Tiền Giang và các đơn vị liên quan yêu cầu Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Duy Lợi (tỉnh Hà Nam), nhà thầu thi công gói thầu XL-13 dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, thanh toán tiền nợ vật tư cho đơn vị này.

Theo tìm hiểu của TBKTSG Online, dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đã cơ bản được giải quyết xong vấn đề vốn ngân sách hỗ trợ cho dự án cũng như vốn vay ngân hàng. Dự án sẽ thông tuyến vào cuối năm 2020 và chính thức khai thác vào năm 2021.

