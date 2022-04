Đỗ ôtô trước cửa, sau 1 đêm chủ nhà ngỡ ngàng phát hiện 4 bánh xe 'không cánh mà bay'

Tối 18/4, thông tin từ Người Lao Động, lãnh đạo Công an phường Tân Lập (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cho biết một gia đình trên đường Nguyễn Văn Cừ đã bị kẻ gian lấy trộm 4 bánh xe ô tô khi đậu xe trước cửa nhà.

Vị lãnh đạo công an phường thông tin: "Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, công an phường đã đến hiện trường xác minh và báo cho công an thành phố để tiếp tục điều tra, làm rõ. Đây là vụ trộm hi hữu và lần đầu tiên xảy ra trên địa bàn".

Chiếc ô tô "xấu số" bị trộm khoắng "trọn bộ" 4 chiếc bánh xe. (Ảnh: Người Lao Động)

Theo thông tin từ anh T. (28 tuổi, chủ nhân chiếc xe, trú trên đường Nguyễn Văn Cừ, phường Tân Lập), cũng là chủ nhân của 4 bánh xe bị mất cắp chia sẻ, sáng cùng ngày vợ chồng anh thức dậy và mở cửa đi làm thì ngỡ ngàng phát hiện ô tô đã bị kẻ trộm kê gạch phía dưới và lấy cắp đi 4 bánh xe. Sau đó anh đã đến cơ quan công an để trình báo vụ việc.

Cũng theo anh T. chiếc ô tô của gia đình thuộc nhãn hiệu Mazda 3, giá trị của 4 chiếc bánh "zin" khoảng 50-60 triệu đồng. Anh T. đã phải mượn tạm 4 bánh xe của bạn bè để lắp vào đi tạm trong lúc chờ lực lượng chức năng tìm ra đối tượng trộm cắp.

