Đỗ ôtô ngang ngược trước cửa nhà, 2 cô gái 'xử đẹp' chiếc xe để 'dằn mặt' tài xế

Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 15 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, các hành vi như sơn, vẽ, cạo sơn ô tô hoặc đập kính, phá gương, chọc lốp... nếu làm hư hỏng xe thì không chỉ phải bồi thường thiệt hại mà còn bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng do thực hiện hành vi Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác. Nếu thiệt hại nặng, người thực hiện hành vi còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm khi gây thiệt hại từ 2.000.000 đồng trở lên hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc bị kết án về hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo quy định tại Điều 178 Bộ luật Hình sự. Tại Điều 178 Bộ luật Hình sự được sửa đổi, bổ sung năm 2017, áp dụng 4 khung hình phạt với các trường hợp hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác: - Khung 1: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm; - Khung 2: Phạt tù từ 2 năm đến 7 năm; - Khung 3: Phạt tù từ 5 năm đến 10 năm; - Khung 4: Phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.