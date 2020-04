Đô Lương: Ô tô va chạm xe máy, 1 người bị thương nặng

Theo nhân chứng, khoảng thời gian trên, xe ô tô BKS 37A-143.30 do anh Nguyễn Văn Thịnh, sinh năm 1974, quê ở xã Tân An, huyện Tân Kỳ đi qua ngã tư (có tín hiệu đèn giao thông) đã va chạm với xe máy BKS 37D1- 781.29 do một thanh niên quê ở khối 10, thị trấn Đô Lương. Điều đáng nói, người điều khiển đi với tốc độ nhanh cắt ngang đầu xe ô tô.

Hiện trường vụ tai nạn.

Va chạm mạnh làm người thanh niên văng xa 6m và bị thương nặng. Người dân đã đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện.

2 phương tiện hưu hỏng nặng sau va chạm.

Ngay khi nhận được tin báo, Cảnh sát giao thông huyện Đô Lương đã có mặt điều tiết giao thông và điều tra vụ tai nạn.

Tác giả: Hữu Hoàn

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An