Đổ keo 502 vào ổ khoá nhà dân rồi gửi kèm "hướng dẫn phá khoá"

Tối 17/8, Công an quận Ngũ Hành Sơn cho biết, đã phối hợp với Công an phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) điều tra làm rõ đối tượng đổ keo 502 vào các ổ khóa nhà dân trên địa bàn.

Nhiều hộ dân phải phá, cưa ổ khóa cửa nhà, vì bị kẻ xấu đổ keo 502 vô hiệu.

Trước đó, sáng 16/8, hơn 17 hộ dân tại kiệt 89 đường Lê Văn Hưu (phường Mỹ An, Ngũ Hành Sơn) tá hỏa khi ngủ dậy thấy ổ khóa cổng, cửa ra vào nhà bị kẻ xấu đổ keo 502. Để ra được khỏi nhà họ buộc phải cưa, phá ổ khóa.

Đáng nói, kẻ xấu không chỉ đổ keo 502 để làm vô hiệu hóa các ổ khóa mà còn “khuyến mãi” cho mỗi nhà dân một mẩu giấy nhỏ đính kèm ghi nội dung chỉ dẫn truy cập đến một kênh YouTube có tên “hv domino" để biết cách phá khoá...

Đối tượng N.N.K tại cơ quan Công an.

Sự việc gây hoang mang, bức xúc trong nhân dân trên địa bàn. Nhiều người còn cho biết, không chỉ ổ khóa bị đổ keo 502 mà một số nhà dân còn bị xịt sơn nhằm tạo sự chú ý để đăng ký kênh YouTube nói trên.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Mỹ An đã vào cuộc điều tra, trích xuất camera an ninh của nhà dân truy tìm xác định kẻ gây ra vụ việc là N.N.K (SN 2006, trú phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu).

Tại cơ quan Công an, bước đầu K. khai nhận đã thực hiện hành vi nhỏ keo, dán giấy tổng cộng 45 hộ dân trong đêm khuya từ phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu) đến phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) và một số phường khác trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Hiện Công an quận Ngũ Hành Sơn đang tiếp tục xác minh, làm rõ động cơ gây ra vụ việc của K. để xử lý theo pháp luật.

Tác giả: Hoài Thu

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân