Diva Mỹ Linh và những tâm sự chưa bao giờ kể

Trong giới nghệ sĩ, Diva Mỹ Linh và Anh Quân được xem là một cặp vợ chồng đáng ngưỡng mộ. Họ không chỉ thành công trong sự nghiệp mà còn có một gia đình hạnh phúc. Đặc biệt, dù Anh Quân có con riêng trước khi đến với Mỹ Linh nhưng khoảng cách giữa mẹ kế với con chồng dường như chưa bao giờ tồn tại.

Chia sẻ trong chương trình “Phụ nữ là để yêu” trên VTV2 mới đây, Diva Mỹ Linh tâm sự, lúc quyết định gắn kết cuộc đời với Anh Quân, dù biết nam nhạc sĩ đã có một đứa con gái 3 tuổi nhưng chị vẫn không nghĩ mình sẽ gặp khó khăn. Và quả thật khi bước chân vào hôn nhân, Mỹ Linh cũng không gặp nhiều khó với việc nuôi dạy con gái riêng của chồng.

Mỹ Linh nói: “Tình cảm phải xuất phát từ hai phía. Nếu mình thương bé mà bé đẩy tình cảm đó đi thì cũng rất khó để gần gũi. Nhưng được cái bé rất dễ thương và mẹ của bé lại là người nước ngoài nên nhìn nhận mọi vấn đề rất văn minh. Tôi thấy mình may mắn bởi được mẹ Anna ủng hộ”.

Giọng ca “Hương ngọc lan” cho biết đã rất cảm động khi mẹ ruột của Anna quyết định ký giấy từ bỏ quyền nuôi con để nhường lại cho cô. Với Mỹ Linh, đó là một sự hy sinh vô cùng lớn của người phụ nữ và cho đến giờ này cô vẫn luôn biết ơn sâu sắc. “Nếu chị ấy không làm như thế, có lẽ bây giờ cuộc đời của tôi đã rất khác”, Mỹ Linh trải lòng.

Diva quan niệm, với các con, mình cứ yêu thương hết lòng, tự khắc con sẽ yêu thương lại. Nữ ca sĩ kể nhạc sĩ Anh Quân rất khéo chăm con và mẹ chồng chị cũng là “bậc thầy” trong việc này. Bình thường, những việc chăm sóc cho con từng miếng ăn, giấc ngủ đều do mẹ chồng chị đảm nhận. Chị đảm nhận chăm sóc con về tinh thần như: dạy dỗ, chọn trường, hướng nghiệp…

Chị nói: “Giờ các con khôn lớn, tôi không nói chuyện với các con nhiều, kể cả Anna và Anh Duy. Bởi các con lớn rồi, các con có đời sống riêng của mình. Chỉ thỉnh thoảng trò chuyện trực tuyến với nhau một chút thôi. Nhưng khi con nhắn tin hỏi mẹ có 1 phút không là tôi biết con đang có chuyện, lúc đó kể cả đang làm gì cũng phải dừng lại để nghe điện thoại của con”.

Theo báo Thanh niên, Diva Mỹ Linh còn tiết lộ cách sống “nhàn” chính là bí quyết giữ lửa hôn nhân. Chị giữ gìn nhan sắc bằng cách xây dựng chế độ ăn sạch, dùng đồ oragnic. Chị cho biết: "Tôi thức dậy bằng việc sẽ uống một ly chanh nóng, tập thể dục, hít thở không khí trong lành. Việc quan trọng để cơ thể khỏe mạnh chính là kiểm soát thứ mình ăn vào. Tôi không ăn nhiều, nhưng chọn lọc kỹ cái sẽ cho vào miệng”.

Về mỹ phẩm, Mỹ Linh cũng chọn các sản phẩm chăm sóc da từ thiên nhiên organic, không thích sản phẩm có nhiều hóa chất. Chị chỉ make-up khi lên sân khấu còn ngoài đời thường, để mặt mộc, kẻ chân mày, thoa son dưỡng ẩm. Nếu nhiều người xầm xì về nhan sắc, nữ ca sĩ cũng không mấy quan tâm.

Cô cho hay: "Tôi không để ý lắm người ta nói gì, hay thấy thế nào nữa rồi. Giờ tôi qua tuổi ra đường để ý người ta nói gì về mình, đã đủ trải nghiệm và tự tin vào cái mình làm. Có ý kiến thì mình lắng nghe ghi nhận nhưng không có làm các thứ để thỏa mãn người ta". Với chồng, chị cũng luôn xuất hiện mộc mạc như thế.

Chị sống theo câu nói "Just the way you are" - hãy là chính mình. Theo Diva, trong hôn nhân, người ta phải hợp với thứ mình đang có thì mới lâu bền. Nếu cứ cố làm các thứ để giữ hoàn mỹ trước mắt người khác thì rất mệt bởi đến lúc nào đó, mình không đủ sức nữa thì mình lại phải đi giải quyết hậu quả. Bí quyết hôn nhân hạnh phúc của chị và nhạc sĩ Anh Quân là hoàn toàn tôn trọng nhau, tôn trọng tự do cá nhân của nhau.

Chị chia sẻ: "Nếu suốt ngày lo người ta phải để chú ý đến mình, phải đẹp, phải trang điểm, thế nọ thế kia thì mình cũng đòi hỏi người ta cũng vậy. Mình phải rèn tâm của mình để chuyện người kia chú ý đến mình hay không thì là việc của họ chứ không phải việc của mình. Mình chỉ quan tâm cái mình thích thôi".

Bằng cá tính riêng cùng lòng yêu thương vô bờ bến của mình, Mỹ Linh đã trở thành hình ảnh tuyệt vời trong cả hai vai trò làm mẹ và làm vợ. Diva luôn làm hài lòng khán giả dù trên sân khấu với những bài ca bất hủ hay khi trở về đời thường. Đó là điều mà không phải nghệ sĩ nào cũng tự tin làm được.

Tác giả: Thanh Mai

Nguồn tin: Doisongplus.vn