Đình chỉ công tác một công an phường để làm rõ việc dí roi điện vào nam thanh niên

Theo Đại tá Lê Trung Hai, sau khi phát hiện sự việc, Công an thị xã Điện Bàn đã xác minh vụ việc xảy ra vào ngày 8-9. Cán bộ trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội là Đại úy Trần Bình Định, công an viên công tác tại Công an phường Vĩnh Điện.

“Ngay trong ngày 3-10, Công an thị xã Điện Bàn ra quyết định đình chỉ công tác với công an viên nói trên để làm rõ sự việc. Công an thị xã Điện Bàn cương quyết xử lý nghiêm theo quy định với tinh thần không bao che, sai đến đâu, xử lý đến đó”, Trưởng Công an thị xã Điện Bàn khẳng định.

Theo hồ sơ sự việc, vào 15 giờ ngày 8-9, D.V.H. (22 tuổi) rủ H.C.H. (14 tuổi, cùng trú xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn) cùng P.K.T.T. (18 tuổi, trú xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn) và chạy trên 2 xe máy đến tìm T.H. (18 tuổi, trú phường Điện Phương, thị xã Điện Bàn) để giải quyết mâu thuẫn.

Đi được một đoạn, cả 3 bị T.H. cùng một nhóm khoảng 20 người chặn đánh nên nhóm của D.V.H. bỏ chạy và để lại một xe máy. Đến 21 giờ ngày 8-9, cả 3 chuẩn bị theo hung khí để quay lại đánh nhau, lấy xe thì gặp tổ tuần tra Công an phường Vĩnh Điện nên bỏ chạy. Tổ công tác đã tạm giữ D.V.H., cùng 4 cây dao tự chế và đưa về trụ sở đơn vị để làm rõ hành vi.

Trong quá trình làm việc, Đại úy Trần Bình Định có sử dụng roi điện để hù dọa D.V.H. như trong clip lan truyền trên mạng xã hội. Sau đó, D.V.H. đã khai nhận 2 người đi cùng còn lại.

Theo Đại tá Lê Trung Hai, thời điểm trên, tổ tuần tra phát hiện nhóm của D.V.H. cầm theo hung khí có biểu hiện nghi vấn sắp đánh nhau, nếu không ngăn chặn kịp thời sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Sau khi nhận được thông tin trên mạng xã hội về sự việc, phía công an thị xã đã yêu cầu xử lý nghiêm nếu có sai phạm.

Sau khi tìm hiểu, PV Báo SGGPO đã liên lạc đến gia đình D.V.H. là người trong clip lan truyền trên mạng xã hội để tìm hiểu thông tin thêm về sự việc. Theo đó, anh D.V.H. cho biết hiện sức khỏe và tâm lý vẫn bình thường, sự việc tối ngày 8-9 không có xây sát gì với cơ thể.

Anh D.V.H cho biết: "Tối hôm đó, các chú công an đưa em về trụ sở để làm rõ sự việc trên. Ban đầu, tôi không khai nhận quen biết những người đi cùng nên chú công an có dí roi điện để hù dọa tôi. Lúc này roi điện cũng không chạm vào người, không gây giật nhưng do lần đầu thấy roi điện nên tôi có nhảy để tránh né và la lớn. Sự việc không gây thương tích gì trên người, trong tối hôm đó tôi được người nhà đón về".

Bà Phạm Thị Th. là mẹ của D.V.H. cũng chia sẻ, sự việc xảy ra là không mong muốn, gia đình chúng tôi cũng không có yêu cầu khiếu nại gì về việc trên. Rất may các chú công an ngăn cản kịp thời chứ không nếu các cháu đánh nhau thì tôi cũng không biết sự việc sẽ ra sao, có khi cháu H. đã bị thương hoặc vi phạm phải đi tù.

