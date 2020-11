Điều trị thoái hoá khớp bằng tiêm huyết tương giàu tiểu cầu (PRP) tại bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An

Bệnh viện chấn thương chỉnh hình Nghệ An là một trong những đơn vị tiên phong trong địa bàn tỉnh triển khai tiêm huyết tương giàu tiểu cầu điều trị thoái hóa khớp gối và đã đạt được nhiều kết quả rất tích cực.

Thoái hóa khớp gối là bệnh lý xương khớp phổ biến, tần suất tăng dần theo độ tuổi, gây đau đớn kéo dài, làm giảm và mất khả năng vận động ở người cao tuổi. Nếu bệnh không được điều trị sớm, dứt điểm sẽ dẫn đến teo cơ, tràn dịch khớp tái diễn, mất khả năng vận động, tàn phế và thậm chí phải ngồi xe lăn.

Phương pháp tiêm huyết tương giàu tiểu cầu (PRP) để điều trị thoái hóa khớp gối được áp dụng ngày càng nhiều trong thời gian gần đây; bởi so với các phương pháp điều trị truyền thống như sử dụng thuốc, tiêm dịch khớp nhân tạo thì PRP có nhiều ưu điểm vượt trội, an toàn, chấm dứt cơn đau nhanh, quá trình điều trị nhẹ nhàng và chi phí hợp lý.

Huyết tương giàu tiểu cầu (PRP) là gì?

Huyết tương giàu tiểu cầu là một chế phẩm từ chính máu của người bệnh (tế bào máu tự thân), với hàm lượng tiểu cầu cao có chứa nhiều yếu tố tăng trưởng cùng các phân tử sinh học.

Cơ chế hoạt động của PRP là sau khi được tiêm vào vị trí tổn thương sẽ giải phóng các yếu tố tăng trưởng và điều hòa miễn dịch, giúp kích thích quá trình làm lành vết thương, đẩy nhanh tốc độ phục hồi tại chỗ của các mô tế bào bị tổn thương, mang lại hiệu quả giảm đau vượt trội so với các phương pháp điều trị đau thông thường.

Áp dụng điều trị thoái hóa khớp gối bằng phương pháp PRP cho phép vùng bị tổn thương được nhận một hàm lượng lớn các yếu tố tăng trưởng tái tạo lại tổ chức tổn thương.

Ưu điểm của tiêm huyết tương giàu tiểu cầu trong điều trị thoái hóa khớp gối

Là phương pháp điều trị điều trị thoái hóa khớp gối an toàn vì sử dụng chính máu của bệnh nhân, hiệu quả cao, ít gây biến chứng, tương thích sinh học 100%.

Gia tăng sự tái tạo mô mềm và xương khớp gối.

Tăng sinh mạch máu khớp gối do tiểu cầu kích thích.

Giảm tác dụng ức chế lành vết thương gây ra do corticoid

Tăng nồng độ bạch cầu lên cao (chống nhiễm trùng)

Không nguy cơ truyền nhiễm (PRP được trích từ chính máu của bệnh nhân)

Tránh được những phẫu thuật chưa cần thiết.

Tất cả các trang thiết bị được sử dụng trong một phòng thủ thuật khép kín, vô khuẩn và dùng một lần

Ngoài điều trị thoái hóa khớp gối, Liệu pháp PRP được chỉ định cho những bệnh nào?

Liệu pháp tiêm huyết tương giàu tiểu cầu được chỉ định điều trị cho những trường hợp, khi mà việc uống thuốc hay tiêm thuốc không thể giúp khỏi bệnh như:

Thoái hóa khớp gối

Viêm gót chân

Viêm gân gót chân

Viêm gân bánh chè khớp gối

Viêm quanh khớp vai, khớp khuỷu…

Giảm đau, viêm do chấn thương

Hiệu quả điều trị thoái hóa khớp gối bằng liệu pháp PRP

Bệnh nhân N.T.C., 79 tuổi, tại Nghĩa Đàn – Nghệ An bị sưng đau khớp gối 2 bên từ hơn 3 tháng nay, đau ngày càng tăng, hạn chế đi lại. Bà C. vào khám tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An và được chẩn đoán thoái hóa khớp gối 2 bên giai đoạn II, có chỉ định tiêm huyết tương giàu tiểu cầu tự thân 2 khớp gối. Sau tiêm, đầu gối bệnh nhân hết sưng, đỡ đau, vận động khớp gối 2 bên dễ dàng hơn.

Bà C. mừng rỡ chia sẻ: “Mấy tháng nay, tôi luôn cảm thấy đau nhức, tê buốt, đặc biệt đau nhiều về đêm hoặc những ngày thời tiết thay đổi. Có những lúc đi lên cầu thang phải bám vịn hoặc nhờ người giúp đỡ, vô cùng bất tiện. Sau khi tìm hiểu và được các bác sĩ Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An tư vấn về liệu pháp tiêm huyết tương giàu tiểu cầu, tôi đã quyết định điều trị. Sau hai mũi tiêm, tôi cảm thấy các khớp không còn đau nhức, đêm ngủ sâu hơn, đi lại nhẹ nhàng, dễ dàng hơn trước.”

ThS., BS. Phan Thanh Tuấn – Trưởng khoa Khám bệnh – HSCC cho biết: “Điều trị thoái hóa khớp gối bằng PRP là một liệu pháp xâm lấn tối thiểu đầy hiệu quả cho bệnh nhân cơ xương khớp. Phương pháp này giúp đẩy nhanh tốc độ phục hồi tại chỗ của mô tế bào bị tổn thương, chấm dứt cơn đau nhanh chóng”.

Tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, liệu pháp điều trị thoái hóa khớp gối bằng tiêm huyết tương PRP được các Bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình thực hiện đã mang lại kết quả tốt cho rất nhiều bệnh nhân thoái hóa khớp.

