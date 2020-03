Điều tra vụ xế hộp chèn nhau, nổ súng khiến một người bị thương trong đêm

Ngày 31/3, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, đang khẩn trương phối hợp cùng phòng nghiệp vụ Công an Hà Nội điều tra vụ hỗn chiến khiến 1 người bị thương, nghi do trúng phải đạn súng.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 21h45 ngày 30/3, tại trước cổng chung cư Hoàng Gia thuộc phường Quang Trung, quận Hà Đông. Vào lúc này, người dân nghe có tiếng ồn ào, tiếng súng nổ và thấy có hai nhóm ẩu đả bằng chân tay và dùng ô tô húc nhau.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an triển khai đến hiện trường nhưng các đối tượng đã bỏ đi. Tiến hành rà soát, lực lượng chức năng xác định đã có 1 người liên quan đến vụ việc trên, bị thương nghi do trúng đạn và đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này tới bạn đọc.

Tác giả: Văn Huế

Nguồn tin: Báo Giao thông