Điều tra vụ việc thi thể người phụ nữ phân hủy tại bãi đất trống ven đường

Ngày 18/11, Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra vụ án người phụ nữ được phát hiện tử vong tại một khu đất trống trong khu dân cư VietSing, TP Thuận An, Bình Dương.

Theo thông tin trên, nạn nhân là nữ giới cao khoảng 1,5 -1,65m, trên người mặc bộ quần áo ngủ màu đỏ họa tiết hình 2 con gấu, áo khoác dài tay sọc caro đỏ, trắng, đen, vàng.

Đặc điểm nhận dạng của người phụ nữ tử vong. (Ảnh: báo Công an nhân dân)

Trước đó, vào tối ngày 15/11, một người dân đi ngang khu đất trống nằm ven đường trong khu dân cư VietSing thì phát hiện xác người chết đang trong quá trình phân hủy nên trình báo cơ quan công an.

Tại hiện trường, người chết là phụ nữ mặc bộ đồ ngủ, bên trên xác chết có một ít cỏ khô và vỏ bao bì. Do xác chết đã phân hủy và người này không mang theo giấy tờ tùy thân nên Công an tỉnh Bình Dương đã trưng cầu khám nghiệm pháp y từ Cục Kỹ thuật hình sự Bộ Công an để làm rõ danh tính và nguyên nhân tử vong của người này.

Để phục vụ điều tra, Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Dương thông báo ai biết thông tin, danh tính của người chết có đặc điểm nhận dạng như trên vui lòng báo cho ĐTV Trần Tấn Thành theo số điện thoại 0949113111.

Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Tác giả: Diệu Nhi

Nguồn tin: Pháp luật Plus