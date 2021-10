Điều tra vụ nhóm côn đồ mang hung khí vào sảnh chung cư Tân Tây Đô đánh người

Nhóm đối tượng mang hung khí vào tấn công một người đàn ông.

Ngày 31/10, Công an huyện Đan Phượng (Hà Nội) cho biết đang điều tra vụ việc nhiều đối tượng dùng hung khí lao vào sảnh tòa nhà HHB Tân Tây Đô, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng (Hà Nội) hành hung người dân.

Trước đó, vào tối 30/10, tại sảnh chung cư thuộc Khu đô thị Tân Tây Đô (xã Tân Lập, huyện Đan Phượng), một nhóm 5 - 6 người mang theo hung khí đã xông vào sảnh chung cư tấn công người dân. Vụ việc đã được camera an ninh trong tòa nhà ghi lại vào lúc 17 giờ 24 phút cùng ngày.

Thông tin ban đầu, khi anh D.Đ.T, là người dân Khu đô thị Tân Tây Đô đi làm về đỗ xe ô tô tại khuôn viên khu đô thị. Một nhóm người tại bãi gửi xe trái phép trước rạp chiếu phim của khu đô thị này đã tiến đến và có hành vi gây sức ép, yêu cầu anh T đưa xe ra đỗ ở khu vực khác.

Hiện trường khu vực xảy ra vụ việc đêm 30/10 tại khu đô thị Tân Tây Đô, huyện Đan Phượng.

Anh T đi về nhà tại tòa nhà HHB, tuy nhiên sau đó, khi lấy xe hai bên xảy ra cãi vã, nhưng nhóm đối tượng đã cầm hung khí đánh anh T ngay trong sảnh tòa nhà HHB trước sự chứng kiến của nhiều người. Anh T bị thương khá nặng được chuyển đến điều trị tại bệnh viện.

Về vụ việc trên, ông Nguyễn Văn Học, Chủ tịch UBND xã Tân Lập cho biết, chính quyền đã nắm được vụ việc và đang yêu cầu công an xác minh. "Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chúng tôi đã yêu cầu anh em công an xác minh và báo cáo. Đến sáng nay (31/10), phía Công an huyện Đan Phượng đã đến hiện trường và lập hồ sơ. Hiện, cơ quan công an đang tiến hành làm rõ vụ việc này”, ông Học cho biết.

Bị nhóm người hành hung khiến anh T. phải nhập viện.

Một số người dân sinh sống tại tòa nhà HHB cho biết, người dân bị đánh là anh D.Đ.T. Vào tối 29/10 do đi làm về muộn và để tạm xe ở khu vực vườn hoa. Sau đó, anh T quay xuống lấy xe vào tối 30/10 thì có một người không rõ lai lịch đến nói ở đây không được đỗ xe. Anh T lấy điện thoại ra quay clip thì bất ngờ người này và các đối tượng cầm theo tuýp sắt đến tấn công anh. Khi anh T chạy vào sảnh chung cư, khoảng 5-6 đối tượng đuổi theo tiếp tục đánh vào đầu, gáy, mặt khiến anh T phải nhập viện. Anh T đã làm đơn lên Công an xã Tân Lập (huyện Đan Phượng) và chờ đợi kết quả chụp, chiếu để nắm được tình hình sức khỏe.

Cũng theo thông tin từ cư dân sinh sống tại chung cư, tại Khu đô thị Tân Tây Đô (huyện Đan Phượng, Hà Nội) lâu nay "mọc lên" một bãi trông giữ xe ngoài trời nhưng không có giấy phép hoạt động. Xung quanh các tòa chung cư, toàn bộ vỉa hè bị chiếm dụng. Bãi xe không phép này không chỉ gây ùn tắc cục bộ, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và gây mất an ninh trật tự khu vực.

