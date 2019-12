Điều tra vụ nam tài xế tử vong bất thường trong xe container

Your browser does not support the video tag.

Video hiện trường nơi tài xế tử vong.

Tối ngày 26/12, Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường và đưa thi thể anh Trần Văn B., 40 tuổi, quê tỉnh Quảng Bình về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin ban đầu, anh B. là tài xế lái container. Chiều ngày 26/12, chủ hàng nhiều lần gọi cho anh B. để đưa lệnh lấy thùng container nhưng anh B. không nghe máy.

Một người đàn ông tới bãi xe trên đường ĐT 743, phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An để tìm anh B..

Hiện trường vụ việc.

Lúc này xe đầu kéo mang BKS: 61C - 069.76 của anh B. vẫn đậu trong bãi xe.

Khi người đàn ông leo lên cabin kiểm tra thì phát hiện anh B. đã chết, thi thể đã cứng. Người này lập tức tri hô những người xung quanh và báo sự việc lên cơ quan chức năng.

Nhận thông tin, công an địa phương nhanh chóng có mặt phong toả hiện trường, lấy lời khai những người liên quan.

Tại hiện trường, nạn nhân nằm chết ở giường phía sau dãy ghế, một chân để xuống dưới. Được biết anh B. lái xe về bãi lúc rạng sáng ngày 26/12.

