Điều tra vụ gia đình 3 người chết, 1 người nguy kịch trong phòng trọ

Tới 14 giờ chiều nay (18-5), Công an TP Thủ Đức, TPHCM vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra làm rõ nguyên nhân 3 người tử vong bất thường, còn 1 người đang cấp cứu, cả 4 người đều cùng 1 gia đình.

Vụ việc xảy ra tại một phòng trọ trong đường số 6, phường Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức.

Hiện trường con hẻm xảy ra vụ việc vào sáng 18-5.

Theo đó, sáng cùng ngày, người dân thức dậy đi làm nhưng không thấy gia đình anh L.V.K (45 tuổi, quê Bình Thuận) thức dậy như thường lệ nên tới gõ cửa.

Gõ nhiều lần nhưng không thấy ai ra mở cửa, nghi ngờ có chuyện không lành nên một số người dân phá cửa vào.

Lúc này họ chứng kiến 4 người gồm 2 vợ chồng, con gái và con trai nằm bất động trong nhà, cơ thể tím tái.

Hiện trường là căn phòng trọ chật hẹp.

Các nạn nhân sau đó được chuyển vào bệnh viện TP Thủ Đức cấp cứu nhưng anh L.V.K, chị N.T.L (44 tuổi, vợ anh K) cùng người con trai L.Q.H (14 tuổi) đã tử vong, còn người con gái lớn tên L.T.K.L (21 tuổi) tiếp tục được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Tiếp nhận thông tin, Công an TP Thủ Đức và Công an phường Hiệp Bình Phước có mặt ghi nhận vụ việc. Do tính chất nghiêm trọng nên các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đã tới hỗ trợ khám nghiệm hiện trường.

Được biết, gia đình nạn nhân quê Bình Thuận, vào Thủ Đức thuê trọ ở đã lâu năm và làm nghề bán cá ở chợ Tân Định, quận 1.

Nguyên nhân ban đầu nhận định có thể do ngạt khí.

Tác giả: Đ.Dự

Nguồn tin: congan.com.vn