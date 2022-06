ĐIỀU TRA: Vén màn dịch vụ quái đản núp bóng quán karaoke

Cô gái nhảy lầu giờ ra sao? Sáng 5-3, T.T.K (SN 2000, ngụ tỉnh An Giang) đã nhảy từ lầu 5 quán karaoke IDOL (phường Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) xuống đất, bị chấn thương. Theo K. kể, sau khi lên mạng tìm việc, cô thấy có giới thiệu làm nhân viên phục vụ ở quán karaoke. Ban đầu, K. chỉ nghĩ làm phục vụ, bưng đồ ăn, nước uống, bấm bài hát nên đồng ý. Người môi giới chở K. đến quán karaoke IDOL. Cũng theo K., lúc mới đến IDOL, cô rót bia cho khách nhưng làm được 3 ngày, có người nói từ từ cũng phải đi tiếp khách. Lo sợ, K. xin nghỉ nhưng quản lý quán nói nếu nghỉ phải trả tiền môi giới. Khi K. nói không có tiền, người này nhắn: "Để anh kêu ai mua thận, em bán nhá". Anh Nguyễn Kim Giàu, Trưởng nhóm thiện nguyện Thanh Giàu ở TP HCM, cho biết ngày 5-3, K. đã gọi điện cầu cứu anh về việc cô bị lừa vào quán karaoke ở TP Dĩ An, cả việc quán yêu cầu trả tiền môi giới 8 triệu đồng, không có tiền thì bị dọa sẽ bán thận nên cô đã nghĩ quẩn và nhảy từ lầu 5 xuống đất. Trao đổi với phóng viên, "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải (Bình Dương) cho biết trước đó, anh có nhận được cuộc gọi từ nhóm thiện nguyện Thanh Giàu nhờ giải cứu K. nhưng khi mới đi được nửa đường thì hay tin cô đã nhảy lầu. Theo Hải, K. không phải là trường hợp đầu tiên, anh từng giải cứu rất nhiều vụ các cô gái bị "bán" vào tụ điểm "nhạy cảm". Trong khi đó, tại thời điểm xảy ra vụ nhảy lầu, trả lời phóng viên, Công an TP Dĩ An cho rằng thông tin trên mạng xã hội đăng tải không đúng bản chất sự việc. Theo kết quả xác minh ban đầu, công việc giữa K. và quán là do các bên tự thỏa thuận. Không có dấu hiệu khống chế, ép buộc để đòi trả lại tiền giới thiệu. Việc K. bị thương là do tự ý bỏ trốn, không may bị ngã xuống đất. Mới đây, khi chúng tôi liên hệ chị gái của K., chị cho biết gần 3 tháng sau vụ nhảy lầu vì bị ép tiếp khách, cô có biểu hiện trầm cảm, sức khỏe yếu, không đi lại được. Công an TP Dĩ An đến bệnh viện lấy lời khai của K. để điều tra nhưng đến nay vẫn chưa thấy kết quả. "Gia đình chúng tôi vẫn đang chờ thông báo kết luận từ cơ quan điều tra. Sự việc này ai cũng bức xúc nhưng vì sao đến nay, chủ quán IDOL vẫn không bị xử lý?" - chị của K. bức xúc.