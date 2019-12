Điều tra nguyên nhân một người tử vong trong thẩm mỹ viện tại Hà Nội

Trao đổi nhanh với phóng viên báo Người Đưa Tin, lãnh đạo sở Y tế Hà Nội thông tin, cơ quan công an đang có mặt điều tra làm rõ trường hợp một người tử vong tại trung tâm Thẩm mỹ viện Việt Hàn, địa chỉ số 83 Nguyễn Khang (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Xem clip về vụ việc:

“Sau khi có thông tin, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin sau”, vị lãnh đạo thông tin.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h ngày 27/12, tại trung tâm Thẩm mỹ viện Việt Hàn, địa chỉ số 83 Nguyễn Khang, rất đông người dân tập trung xôn xao về một trường hợp tử vong tại thẩm mỹ viện.

Nói với Người Đưa Tin, lãnh đạo UBND phường Yên Hòa cho biết sau khi nắm được thông tin đã trực tiếp xuống hiện trường để giải quyết vụ việc.

"Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xử lý", vị này cho hay.

Trụ sở thẩm mỹ viện Việt Hàn. Ảnh Tuấn Linh.

Trước đó, đơn vị này từng bị nhiều khách hàng bức xúc phản ánh về việc hoạt động như một phòng khám chuyên khoa da liễu, thẩm mỹ với những quảng cáo và làm những dịch vụ như: Tiêm giảm béo, cắt mí mắt, thậm chí nhận đào tạo học viên “chui”.

Quản lý thẩm mỹ viện này, bà Nguyễn Ngọc Anh trả lời báo chí, thẩm mỹ viện chỉ được phép chăm sóc bên ngoài da, chăm sóc da thư giãn..., không được làm các thủ thuật, phẫu thuật xâm lấn, gây chảy máu. Chẳng hạn như mát-xa da, spa chăm sóc da, làm đẹp da... mà không cung cấp được các giấy tờ liên quan đến giấy phép của thẩm mỹ viện cũng như danh sách các bác sĩ làm thủ thuật, tiểu phẫu tại đây. Hơn nữa, bà Anh cũng không lý giải được về việc thẩm mỹ viện tiêm giảm béo.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.