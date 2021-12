Điều tra nghi án vợ giết chồng hờ rồi treo cổ tự tử

Pháp luật

Chiều 21-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ án mạng khiến 2 người tử vong trong nhà, tại ấp Xẻo Dinh, xã Tây An, huyện An Biên.