Điều tra đối tượng nghi phóng viên cưỡng đoạt tài sản ở Hà Tĩnh

Cơ quan Công an ở Hà Tĩnh đang điều tra, làm rõ đối tượng nghi phóng viên cưỡng đoạt tài sản (Ảnh minh họa)

Trưa 9/5, một lãnh đạo Công an huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng khác điều tra vụ việc một đối tượng nghi phóng viên (PV) cưỡng đoạt tài sản.

“Hiện anh em đang phối hợp với các đơn vị khác khẩn trương điều tra, làm rõ nhưng vẫn chưa có kết luận cuối cùng nên chưa thể cung cấp thông tin cho báo chí”, vị lãnh đạo này nói.

Một lãnh đạo Sở TT&TT Hà Tĩnh cũng cho biết: Tôi cũng có nghe nói về thông tin vụ việc, nhưng công an vẫn đang điều tra, chưa có kết luận cuối cùng nên vẫn chưa thể cung cấp thông tin.

Cũng theo vị lãnh đạo này, từ thông tin bước đầu, đối chiếu với danh sách tại sở, người nghi PV này chưa đăng ký phóng viên thường trú hay văn phòng đại diện tại Hà Tĩnh.

Trước đó, một số cơ quan báo chí tại Hà Tĩnh đưa tin: Khoảng 19h ngày 8/5, tại khách sạn Sailing Tower thuộc phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, Công an huyện Lộc Hà chủ trì, phối hợp với Phòng PC02 (Công an tỉnh) và Công an thành phố Hà Tĩnh phát hiện, bắt quả tang Đ. B. T. (SN 1989, trú tại phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh) khi đang có hành vi cưỡng đoạt 45 triệu đồng của ông P.Đ.T. (SN 1955).

Được biết, ông P.Đ.T. là Chủ tịch Hội đồng Quản trị một công ty xây dựng có trụ sở ở TP Hà Tĩnh đang thi công trình đường cứu hộ, cứu nạn đoạn qua thị trấn Lộc Hà.

Trước khi bị bắt, Đ.B.T. có tìm hiểu và viết bài đăng trên 1 trang tạp chí điện tử về công trình mà công ty của ông P.Đ.T thi công có dấu hiệu không đạt chất lượng, nhiều hạng mục sử dụng vật liệu không đúng thiết kế, thiếu các biện pháp đảm bảo an toàn cho phương tiện lưu thông.

Tác giả: Nhóm PV

Nguồn tin: Báo Giao thông