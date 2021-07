Điều hành bay tiếp tục kêu khó giảm 50% phí cất/hạ cánh, lo thiếu hụt nguồn lao động

Kíp trực tại Trung tâm Kiểm soát tiếp cận ở sân bay Nội Bài - Ảnh: QLB

Ngay đầu tháng 7-2021, VATM tiếp tục công bố đánh giá tác động dịch COVID-19 ảnh hưởng đến khả năng kinh doanh, hoạt động của doanh nghiệp.

Đáng chú ý, ngoài thông tin sản lượng điều hành thấp dẫn đến thu không đủ bù chi, doanh nghiệp còn có nguy cơ mất khả năng cân đối thu chi, nguồn lao động thiếu hụt, không đảm bảo điều hành bay.

Năm 2020, sản lượng điều hành bay chỉ đạt 423.466 lần chuyến, bằng 43,52% so với thực hiện của năm 2019, trong đó sản lượng điều hành bay quá cảnh là hoạt động mang lại nguồn thu chính nhưng chỉ đạt 141.917 lần chuyến, bằng 30,7% so với năm trước đó. Doanh thu năm 2020 của đơn vị này chỉ đạt 1.891 tỉ đồng, bằng 44% so với thực hiện của năm 2019.

Theo VATM, sản lượng điều hành bay cả năm 2021 dự kiến chỉ bằng khoảng 67% so với thực hiện của năm 2020, doanh thu dự tính chỉ bằng khoảng 76% so với năm ngoái, hoặc thấp hơn nếu dịch còn kéo dài trong nhiều tháng tới.

Doanh thu tụt giảm do các hãng hàng không gặp khó khăn về tài chính, dẫn tới khó khăn trong việc thanh toán tiền điều hành bay. Bên cạnh đó, việc Chính phủ áp dụng chính sách giảm giá điều hành bay đi, đến quốc nội bằng 50% mức giá quy định để giảm bớt khó khăn cho các hãng hàng không trong nước, làm tăng thêm khó khăn với đơn vị này. Thực tế, mức thu giá điều hành bay đi, đến hiện nay không đủ bù đắp chi phí cung cấp dịch vụ mà công ty phải bỏ ra.

"Nếu tình hình thu nhập tiếp tục sụt giảm, tổng công ty có thể đối mặt với khó khăn là tình trạng thiếu lao động cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay trong giai đoạn khi hoạt động bay phục hồi" - đại diện VATM thông tin.

Trước đó, VATM đã kiến nghị đến Thủ tướng xem xét không tiếp tục áp dụng chính sách giảm giá điều hành bay đối với các chuyến bay quốc nội vì ảnh hưởng đến cân đối tài chính.

Trường hợp tiếp tục áp dụng chính sách giảm giá 50% đối với các chuyến điều hành bay đi, đến quốc nội trong năm 2021 tương ứng giảm hơn 300 tỉ đồng doanh thu, doanh nghiệp dự kiến lỗ 410 tỉ đồng.

VATM là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, thực hiện nhiệm vụ cung ứng dịch vụ bảo đảm hoạt động bay cho tất cả máy bay dân dụng và vận tải quân sự trong vùng trời trách nhiệm được giao. Trong đó phần doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ điều hành bay chiếm phần lớn tổng doanh thu của tổng công ty, khoảng 98%.

