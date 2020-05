Điều động Giám đốc Công an Thanh Hóa về Bộ Công an

Chiều 18/5, đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã đến làm việc tại Công an tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện quy trình điều động Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đến nhận công tác tại Bộ Công an.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đã thông báo Quyết nghị của Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương về chủ trương thực hiện quy trình điều động Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đến nhận công tác tại Bộ Công an.

Đồng thời, thực hiện quy trình điều động, bổ nhiệm Đại tá Trần Phú Hà, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Hội nghị cũng đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa; Đại tá Trần Phú Hà, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao theo đúng quy trình.

Kết quả, 100% thành viên trong Ban Giám đốc, Ban chấp hành Đảng ủy Công an tỉnh Thanh Hóa tín nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đến nhận công tác tại Bộ Công an và thực hiện quy trình điều động, bổ nhiệm Đại tá Trần Phú Hà, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Tác giả: Duy Tuyên

Nguồn tin: Báo Dân trí