Điều động, bổ nhiệm nhân sự Bộ đội Biên phòng

Dưới sự chủ trì của Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An tổ chức Hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.

Theo các quyết định của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tá Trần Hải Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng;

Đại tá Nguyễn Công Lực, Phó Cục trưởng Cục Cửa khẩu Bộ đội Biên Phòng giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.

Cũng tại hội nghị, Đại tá Lê Như Cương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã công bố và trao quyết định của Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An chỉ định Đại tá Nguyễn Công Lực tham gia Đảng ủy, Ban Thường vụ và giữ chức danh Phó Bí thư Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.

* Chiều 7/7, Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chủ trì hội nghị Ban Giao chức trách nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh Sơn La.

Thực hiện quyết định của Bộ Quốc phòng về công tác cán bộ, Đại tá Đỗ Ngọc Cảnh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La được điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bội đội Biên phòng.

Trong thời gian chờ quyết định của Bộ Quốc phòng về công tác cán bộ, đồng chí Phó Tư lệnh giao nhiệm vụ cho Thượng tá Nguyễn Đình Huân, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La phụ trách công tác Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La.

Nguồn tin: Báo Chính phủ