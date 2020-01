Điều động, bổ nhiệm nhân sự 2 Quân khu

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà chúc mừng Đại tá Lê Văn Trung và Đại tá Trần Công Ứng.

Ngày 17/1, dưới sự của trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà và Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu 2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái.



Thực hiện các quyết định của Bộ Quốc phòng, Đại tá Lê Văn Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tham mưu trưởng Quân khu 2.



Đại tá Trần Công Ứng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái.



Hội nghị đã thông qua Biên bản bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái giữa đồng chí Lê Văn Trung và đồng chí Trần Công Ứng trên các mặt công tác.



Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng, Tư lệnh Quân khu 2 Phạm Hồng Chương và Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà đã chúc mừng, đánh giá cao năng lực, phẩm chất, tinh thần trách nhiệm và những đóng góp của hai đồng chí được điều động, bổ nhiệm. Đồng thời tin tưởng trên cương vị mới, các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ, đoàn kết quân dân, tập thể, chủ động tham mưu cho cấp có thẩm quyền lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang địa phương, quân khu vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lãnh đạo Quân khu 4, tỉnh Nghệ An chúc mừng Đại tá Phạm Văn Đông và Thượng tá Thái Đức Hạnh.

Chiều 17/1, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu 4 và đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An đã đồng chủ trì hội nghị bàn giao chức danh Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.



Thực hiện các quyết định của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về công tác cán bộ, Đại tá Phạm Văn Đông, Chính ủy Sư đoàn 968 được bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, thay Thượng tá Thái Đức Hạnh, Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4.



Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Quân khu 4 và lãnh đạo tỉnh Nghệ An chúc mừng Đại tá Phạm Văn Đông và Thượng tá Thái Đức Hạnh được điều động, bổ nhiệm; đồng thời bày tỏ tin tưởng trên cương vị mới, các đồng chí tiếp tục phát huy năng lực công tác, tinh thần trách nhiệm, tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai các nội dung, biện pháp xây dựng lực lượng vũ trang địa phương, quân khu vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao./.

Nguồn tin: Báo điện tử Chính phủ