Điều động, bổ nhiệm 2 Thiếu tướng Công an nhân dân

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao quyết định và chúc mừng tân Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong.

Bổ nhiệm Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong giữ chức vụ Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân

Chiều 1/7, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân; Quyết định của Đảng ủy Công an Trung ương chỉ định bổ sung Ủy viên Đảng ủy và chuẩn y chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Đảng ủy Cục Truyền thông Công an nhân dân, nhiệm kỳ 2020-2025; công bố Quyết định về việc nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với Trung tướng Mai Văn Hà từ ngày 1/7/2022.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, tu dưỡng và rèn luyện, phát huy trình độ, kinh nghiệm đã có để cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Cục Truyền thông Công an nhân dân đoàn kết, thống nhất, tiếp tục phát huy truyền thống,xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ giao phó.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong khẳng định, thời gian tới sẽ cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ đơn vị phát huy truyền thống và những kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, thử thách, tiếp tục xây dựng Đảng bộ Cục Truyền thông Công an nhân dân trong sạch vững mạnh; xây dựng đơn vị trở thành cơ quan truyền thông chủ lực, đa phương tiện, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an giao phó.

Thượng tướng Lương Tam Quang trao quyết định và chúc mừng Thiếu tướng Phạm Đăng Khoa

Bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khoa giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Trước đó, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Phạm Đăng Khoa, Cục trưởng Cục Viễn thông và Cơ yếu đến nhận nhiệm vụ và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh vào ngày 1/7/2022.

Tại buổi lễ, Bộ Công an cũng thông báo quyết định điều động Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục truyền thông Công an nhân dân từ ngày 1/7/2022.

Thượng tướng Lương Tam Quang trao quyết định và chúc mừng Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Lương Tam Quang tin tưởng rằng trên cương vị công tác mới, Thiếu tướng Phạm Đăng Khoa và Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong sẽ cùng với Đảng ủy, lãnh đạo Cục và tập thể cán bộ, chiến sĩ hai Cục Quản lý Xuất nhập cảnh và Cục Truyền thông Công an nhân dân luôn không ngừng nỗ lực, nâng cao năng lực công tác; sớm hoà nhập, nắm bắt công việc, tuân thủ nguyên tắc "tập trung, dân chủ"; "tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách" và quy chế lãnh đạo, chỉ huy của Bộ và đơn vị; cùng tập thể Đảng uỷ, lãnh đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh và Cục Truyền thông Công an nhân dân đoàn kết, thống nhất, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, quy chế làm việc, quy trình công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được lãnh đạo Bộ giao.

Thứ trưởng Lương Tam Quang cũng đề nghị Đảng ủy, lãnh đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh giúp đỡ, tạo điều kiện để đồng chí Phạm Đăng Khoa sớm ổn định công việc; phát huy được năng lực, kinh nghiệm trên cương vị công tác mới; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giữ vững sự trong sạch, vững mạnh của tập thể, lãnh đạo đơn vị, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh tặng hoa, chúc mừng Thiếu tướng Phạm Đăng Khoa, tân Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thiếu tướng Phạm Đăng Khoa và Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong bày tỏ cảm ơn Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã tin tưởng giao trọng trách; khẳng định, đây là niềm tự hào nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề.

Trên cương vị công tác mới, Thiếu tướng Phạm Đăng Khoa và Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; cùng tập thể lãnh đạo hai đơn vị tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống để xây dựng Cục Quản lý Xuất nhập cảnh và Cục Truyền thông Công an nhân dân vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Nguồn tin: Báo Chính phủ