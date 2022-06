Theo đó, UBND tỉnh điều chỉnh hành trình tuyến xe buýt số 14 trên địa bàn tỉnh Nghệ An quy định tại thứ tự 13, mục B phụ lục kèm theo Quyết định số 3275/QĐ-UBND ngày 25/9/2022 như sau: Bến xe Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) – Hàm Nghi – Phan Đình Phùng – Nguyễn Công Trứ - Cầu Hộ Độ - Ngã tư Thạch Châu – ĐT 547 – Ngã tư Xuân Thành – Ngã tư Xuân Mỹ - ĐT 546 – TT Nghi Xuân – QL8B – TT Xuân An – Cầu Bến Thủy 1 – Nội thành Vinh (Nguyễn Du – Lê Duẩn – Trần Phú – Phan Đình Phùng – Trần Hưng Đạo – Trường Chinh – Phan Bội Châu – Nguyễn Sỹ Sách – Lê Nin – Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An và ngược lại).

UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Tác giả: Kim Oanh (Tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn