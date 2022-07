“Điều chỉnh Dự án thủy điện Châu Thôn, tỉnh Nghệ An: Chủ đầu tư có đi ngược với chỉ đạo của Tỉnh ủy?” - Tiềm ẩn nhiều rủi ro mất an toàn trong thi công xây dựng?

Trong tỉnh

Theo Bộ Xây dựng, Dự án (DA) thủy điện Châu Thôn và Châu Thôn A Nghệ An nằm trong khu vực đồi núi trải dài, địa hình phức tạp có độ dốc lớn. Do vậy, khi đầu tư xây dựng sẽ có nhiều tác động đến môi trường. Việc xây dựng công trình tại khu vực suối dốc, đồi núi cao tiềm ẩn nhiều rủi ro mất an toàn…