Diễn Châu - Nghệ An: Công trình gần chục tỷ “cầm đèn chạy trước ô tô”?

Dự án Khu lưu niệm đồng chí Phùng Chí Kiên có diện tích gần 1,3 ha, với tổng mức đầu tư 25 tỷ đồng do Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An làm chủ đầu tư, nguồn vốn từ UBND tỉnh Nghệ An. Đến năm 2016, dự án đã hoàn thành và bàn giao một số hạng mục như: Nhà tưởng niệm, Nhà tiếp đón, phục dựng một số hạng mục di tích gốc, cầu đá, bờ rào, san nền. Hiện còn một số hạng mục chưa hoàn thành gồm: Đường nội bộ, đường xung quanh, sân lễ hội, bãi giữ xe, hệ thống thoát nước tổng thể.

Nguyên nhân dự án thi công dang dở là do nguồn vốn tỉnh Nghệ An cấp một cách “nhỏ giọt” theo từng năm, đến nay dự án chỉ mới giải ngân được 8,5 tỷ và một nguồn vốn từ xã hội hóa. Từ năm 2017 và 2018, tỉnh Nghệ An không bố trí cấp vốn khiến một số hạng mục của dự án chưa hoàn thành. Đến tháng 3/2020, Sở Văn hóa và Thể thao đã chuyển giao cho Ủy ban nhân dân huyện Diễn Châu tiếp tục làm chủ đầu tư, triển khai các hạng mục còn lại.

Để chuẩn bị cho kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên (18/5/1901 – 19/5/2021), UBND huyện Diễn Châu đã có Quyết định thi công các hạng mục còn lại của dự án: Khu di tích Phùng Chí Kiên. Tuy nhiên, theo phản ánh do áp lực của tiến độ nên Chủ đầu tư đã ‘‘bật đèn xanh’’ cho đơn vị thi công trước khi có các quyết định cần thiết.

Theo thông tin được đăng tải trên hệ thống đấu thầu Quốc gia, ngày 09/02/2021 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Diễn Châu có đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu các hạng mục còn lại thuộc dự án: Khu di tích Phùng Chí Kiên. Đến ngày chiều muộn ngày 15/3/2021, Chủ đầu tư mới có thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói dự án nói trên. Đơn vị trúng thầu là công ty TNHH xây dựng Trung Toản. Có địa chỉ tại: Xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Thông tin kết quả trúng thầu được đăng tải

Tuy nhiên, theo phản ánh trước đó một thời gian, nhà thầu thi công đã cho công nhân ồ ạt vào triển khai các hạng mục nhưng đường, mương tiêu thoát nước… tại dự án nói trên. Cụ thể, ngày 08/3 đã có một nhóm công nhân triển khai thi công tại khu di tích Phùng Chí Kiên. Xác nhận từ một số công nhân, người dân tại dự án thì chính xác vào thời gian trên đã có việc công ty TNHH xây dựng Trung Toản cho nhân công vào làm.

Một số hạng mục đã thi công được nhiều khối lượng

Trả lời câu hỏi của phóng viên, ông Đoàn Văn Thành - Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Diễn Châu, cho biết: đó là đăng tải thôi chứ phê duyệt trước đó, nghe bảo ký hợp đồng mùng 10 hay 12 gì đó (10-12/3/2021 - PV)…

Xác nhận của công nhân Cty TNHH xây dựng Trung Toản công trình đã được thi công 14 ngày

Trái với lý giải của ông Thành, một lãnh đạo UBND huyện Diễn Châu thừa nhận về thực trạng thi công sớm trước mấy ngày để đảm bảo tiến độ phải hoàn thành trước 30/4 để chuẩn bị công tác kỷ niệm. Vị này xác nhận thông tin đồng thời mong nhận được sự chia sẻ đối với dự án ‘‘đặc biệt’’ này.

Được biết gói dự án các hạng mục còn lại của di tích Phùng Chí Kiên được phê duyệt với tổng mức đầu tư lên tới 9,4 tỷ đồng, trong đó giá trị xây lắp là 8,1 tỷ đồng.

Tác giả: PV

Nguồn tin: vantaioto.vn