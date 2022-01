Diễn biến vụ thỏa thuận bị “bể kèo” ở Nghệ An: Cơ quan đăng ký kinh doanh đổ lỗi do tòa án?

Công ty Long Vũ và các cá nhân liên quan thiệt hại rất lớn về kinh tế khi Sở kế hoạch và Đầu tư Nghệ An tạm dừng thay đổi giấy phép kinh doanh.

Như PLVN đã thông tin, sau khi ông Vy Văn Xuyên được HĐTV Cty Long Vũ đồng ý bán phần vốn góp Cty Long Vũ ông đã hợp tác với 2 cá nhân khác là ông Hoàng Triệu Tấn và Ông Hoàng Ngọc Kiệm để mua lại. Việc mua bán sau đó được 100% thành viên Công ty Long Vũ nhất trí làm hợp đồng chuyển nhượng và công chứng theo đúng quy định pháp luật.

Tuy nhiên, sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, Cty Long Vũ nộp hồ sơ xin thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh thì bất ngờ bị Phòng ĐKKD Nghệ An từ chối tạm ngừng. Lý do là ngày 08/06/2021 Phòng ĐKKD nhận được văn bản số 61/CV – TA của TAND Quỳ Hợp có nội dung: TAND huyện Quỳ Hợp đề nghị Phòng ĐKKD “tạm dừng việc thay đổi người đại diện pháp luật và tạm dừng đăng ký chuyển nhượng vốn” của Cty Long Vũ. Sau đó, căn cứ điểm c khoản 1 Điều 65 Nghị định số 01/2021 NĐ – CP Phòng ĐKKD đã tạm dừng xử lý hồ sơ xin thay đổi của Cty Long Vũ.

Theo tìm hiểu, Điểm c khoản 1 Điều 65 Nghị định số 01/2021 NĐ – CP về đăng ký doanh nghiệp có quy định, trường hợp không được thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp khi có yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc Cơ quan điều tra, phó thủ trưởng cơ quan điều tra, điều tra viên quy định tại bộ luật tố tụng hình sự.

Công văn đề nghị của tòa án nhân dân huyện Quỳ Hợp.

Liên quan đến văn bản này,dưới góc độ pháp luật, Luật sư Nguyễn Anh Tuấn – Công ty luật TNHH Trường Lộc, cho biết: “Nội dung văn bản củaTAND huyện Quỳ Hợp là“đề nghị”,không phải là quyết định được ban hành theo quy định của Bộ Luật Tố tụng dân sự. Điểm c, khoản 1, Điều 65 Nghị định số 01/2021 NĐ – CP về đăng ký doanh nghiệp, Phòng ĐKKD phải thực “yêu cầu” của Tòa án. Như vậy, PĐKKD chưa thực hiện đúng quy định của pháp luật trong việc tạm dừng thay đổi đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Nếu phát sinh thiệt hại cho công dân và doanh nghiệp, PĐKKD phải chịu trách nhiệm bồi thưởng theo quy định của pháp luật”

Về trách nhiệm khi tạm dừng thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh gây thiệt hại về kinh tế cho các bên liên quan, trao đổi với PV ông Nguyễn Trọng Bình – Trưởng Phòng ĐKKD Nghệ An vẫn một mực cho rằng, việc tạm dừng thay đổi đăng ký kinh doanh của Cty Long Vũ là Phòng ĐKKD làm theo đúng đề nghị của TAND huyện Quỳ Hợp. Ông Bình nói rằng nếu có bồi thường về thiệt hại ở vụ việc này thì vẫn không phải trách nhiệm của Phòng ĐKKD Nghệ An mà trách nhiệm của cơ quan tòa án.

Khi PV thắc mắc, chiếu theo quy định, việctạm dừng thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp chỉ thực hiện khi có yêu cầu của Tòa án quy định tại bộ luật tố tụng hình sự; trong khi ở vụ việc này chỉ là vụ tranh chấp kinh tế dân sự thuần túy; hơn nữa, công văn của Tòa án cũng chỉ có nội dụng “đề nghị” chứ không phải “yêu cầu”...; Vậy Phòng ĐKKD áp dụng Điểm c khoản 1 Điều 65 Nghị định số 01/2021 NĐ – CP để tạm dừng thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp có đúng pháp luật? Ông Bình giải thích thêm: Sau khi ban hành văn bản, để chắc chắn là mình có làm sai không, ông đã cẩn thận trao đổi lại với ông Quán Vi Tuấn – Thẩm phán thụ lý vụ việc thì được ông Tuấn cho biết “yêu cầu” cũng như “đề nghị” nên không có gì sai. PV cũng liên lạc với ông thẩm phán Tuấn để hỏi rõ hơn về chi tiết này nhung ông Tuấn từ chối không trả lời (?!)

Nói về khó khăn khi không được thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh, ông Hoàng Triệu Tấn và ông Hoàng Ngọc Kiệm cho biết: Từ khi bỏ ra hơn 08 tỷ đồng để mua phần vốn góp và các tài sản khác của Cty Long Vũ, gần 07 tháng qua không được thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đã làm ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Cty Long Vũ, cũng như quyền lợi hợp pháp của hai ông. “Với thái độ né tránh, đùn đẩy trách nhiệm của cơ quan chức năng, chúng tôi không biết khi nào vụ việc mới được xử lý dứt điểm và cơ quan nào phải chịu trách nhiệm đối trước thiệt hại của chúng tôi?”- ông Tấn bức xúc.

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động thuận lợi, đúng luật, hạn chế tối đa tổn thất kinh tế không đáng có, hiện các bên liên quan tiếp tục có đơn kiến nghị gửi Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Giám đốc Sở KH&ĐT yêu cầu Phòng ĐKKD Nghệ An thực hiện việc xin thay đổi nội dung giấy phép đăng ký kinh doanh của Cty Long Vũ theo đúng quy định của pháp luật.

Tác giả: Zen Linh

Nguồn tin: baophapluat.vn