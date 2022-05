Điểm mặt lãnh đạo CDC vướng lao lý do liên quan Việt Á

2. Ngày 11/5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Giang (CDC Hà Giang); khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với bị can Nguyễn Trần Tuấn (SN 1971), Giám đốc CDC Hà Giang và 2 thuộc cấp vì có hành vi nhận hối lộ, được quy định tại khoản 4, Điều 354, Bộ luật Hình sự. Theo tài liệu của Cơ quan chức năng, các bị can đã nhận hối lộ của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á với số tiền hàng tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này cả 3 bị can đã nộp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hà Giang.