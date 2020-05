Điểm danh những chân dài đi qua cuộc đời Kim Lý: Hồ Ngọc Hà sẽ là bến đỗ cuối cùng?

Kim Lý thành danh từ phim điện ảnh Hương ga đóng cặp cùng Trương Ngọc Ánh. Anh sở hữu vóc dáng chuẩn không cần chỉnh và vẻ điển trai nam tính khó cưỡng. Chính vì thế anh có một lượng fan vô cùng hùng hậu. Thời gian qua, dù tham gia không nhiều phim nhưng Kim Lý lại là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu nổi tiếng. Anh có đời tư sạch, không ăn chơi trác táng như nhiều người vẫn tưởng.

Bên cạnh đó, Kim Lý còn có một công việc kinh doanh ổn định. Anh xuất thân trong một gia đình học thức và giàu có. Có thể nói, nam diễn viên là mẫu người yêu, người chồng lí tưởng mà nhiều phụ nữ mơ ước. Ngoài sự nghiệp người hâm mộ còn tò mò về đời tư của nam diễn viên, đặc biệt là chuyện tình cảm. Dưới đây là những mỹ nhân đi qua cuộc đời Kim Lý.

Trương Ngọc Ánh

Cuối năm 2014, Kim Lý bước chân vào showbiz Việt với vai diễn Tùng Hero trong phim Hương Ga, đóng cặp cùng Trương Ngọc Ánh. Kể về những cảnh nóng, Kim Lý cho biết: "Với những cảnh này, giữa tôi và Trương Ngọc Ánh không gặp khó khăn gì đáng kể. Chúng tôi thực hiện thoải mái, vui vẻ và dễ dàng bởi trước khi vào quay, tôi và Ánh có thời gian để tìm hiểu nhau, trở thành bạn tốt của nhau nên vượt qua được những ngại ngùng".

Kim Lý sánh vai Trương Ngọc Ánh trong các sự kiện.

Những cảnh diễn nóng bỏng trong phim cùng với việc thường xuyên sánh bước trên thảm đỏ cùng Trương Ngọc Ánh giúp Kim Lý nhanh chóng được nhiều khán giả Việt Nam chú ý. Sau khi phim được công chiếu, tin đồn Kim Lý và Trương Ngọc Ánh hẹn hò bắt đầu được lan truyền. Cả hai không giải thích về tin đồn nhưng thường xuyên dành cho nhau những cử chỉ tình cảm và luôn như hình với bóng tại các sự kiện giải trí.

Đầu năm 2015, Kim Lý công khai chuyện tình với Trương Ngọc Ánh khi đăng ảnh nắm tay nữ diễn viên trên trang cá nhân kèm theo chú thích 'With my love' (Với tình yêu của tôi). Đến đầu năm 2016, Trương Ngọc Ánh thừa nhận sự từng trải và lãng mạn ở Kim Lý thuyết phục nữ diễn viên mở cửa trái tim sau hôn nhân đổ vỡ, giúp cô có chỗ dựa tinh thần trước những áp lực từ công việc phim ảnh.

Trong năm 2016, nam diễn viên chính thức xác nhận anh và Trương Ngọc Anh đã "đường ai nấy đi".

Tưởng rằng chuyện tình này sẽ có cái kết đẹp thế nhưng cuối cùng họ lại chia tay trong sự ngỡ ngàng và tiếc nuối của nhiều người hâm mộ. Trương Ngọc Ánh phủ nhận tin đồn chia tay do Kim Lý ngoại tình hay người thứ ba xen vào. Lý do cô kết thúc mối quan hệ này là do sự khác biệt về hướng đi trong tương lai.

Trong suốt thời gian yêu nhau, cả hai luôn dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào, âu yếm mỗi khi xuất hiện chung. Kim Lý từng ra Hà Nội để gặp bố mẹ của Trương Ngọc Ánh. Ngược lại, Trương Ngọc Ánh cũng từng sang thăm bố mẹ Kim Lý ở Thụy Điển. Nam diễn viên tâm sự anh từng nghĩ đến một cái kết có hậu với Trương Ngọc Ánh. Tuy nhiên, tình yêu của họ có dấu hiệu rạn rứt từ giữa năm 2016 và chính thức chấm dứt vào cuối năm này.

Trương Ngọc Ánh chia sẻ cô và Kim Lý dù không còn yêu nhưng vẫn giữ mối quan hệ bạn bè tốt đẹp, hỗ trợ nhau trong công việc. Nữ diễn viên cũng khẳng định không có chuyện Kim Lý phản bội hay có người thứ ba xen vào mối quan hệ của họ.

Trương Ngọc Ánh cho biết người cũ rất nghiêm túc trong tình yêu và thật sự muốn kết hôn, sinh con nhưng cô chưa sẵn sàng nên mới chia tay. Sau này, khi được hỏi về tin đồn tình cảm giữa Hà Hồ và Kim Lý, Trương Ngọc Ánh cho biết cô sẽ thành tâm chúc phúc cho người cũ nếu điều đó là có thật.

KiKo Chan

Nếu như chuyện tình với Trương Ngọc Ánh, Kim Lý thoải mái công khai bao nhiêu thì với người đẹp Kiko Chan lại trái ngược. Anh bắt đầu cưa cẩm Kiko Chan sau khi chia tay Trương Ngọc Ánh và giữ bí mật với báo giới. Sau khoảng 2 năm theo đuổi, gặp gỡ Kim Lý và Kiko Chan chia tay trong im lặng. Nguyên nhân chia tay được Kiko Chan tiết lộ là do cô nhận thấy sự vô tâm, căn bệnh ngôi sao của người yêu.

Tuy nhiên, trái ngược hẳn với những lời tâm sự chứa chan tình cảm của Kiko Chan, thì Kim Lý lại tỏ ra vô cùng bức xúc. Anh khẳng định câu chuyện do Kiko Chan kể là "hoàn toàn bịa đặt" và sẵn sàng đưa ra bằng chứng để chứng minh. Đây cũng là một trong số những lần hiếm hoi nam diễn viên này lên tiếng thẳng thắn về chuyện tình cảm của mình.

Được biết, Kiko Chan từng có 7 năm hoạt động trong nghề tiếp viên hàng không. Cô từng được bình chọn là nữ tiếp viên hàng không đẹp nhất châu Á - Thái Bình Dương năm 2016.

Năm 2017, cô đại diện Việt Nam dự thi Miss Lumiere International World 2017 tại Singapore và xuất sắc giành giải Á hậu 4 và giải Trang phục dân tộc đẹp nhất. Cô cũng từng lọt vào Top 5 Nghệ sĩ nữ xinh đẹp nóng bỏng và có sức ảnh hưởng khu vực châu Á năm 2017 do trang SMR-Jakarta của Indonesia công bố.

Hồ Ngọc Hà

Năm 2017, khi tham gia MV Cả một trời thương nhớ của Hồ Ngọc Hà, cách diễn quá ngọt của cả hai lại một lần nữa làm mọi người tò mò, khi thấy sự trùng khớp về địa điểm mà Hồ Ngọc Hà và Kim lý xuất hiện càng củng cố thêm mối nghi vấn "MV giả, tình thật". Sau thời gian ẩn ý cuối cùng cả hai cũng công khai mối quan hệ, điều này khiến không ít người yêu mến cặp đôi mừng rỡ, vậy là sau bao lần bị đồn đoán nữ hoàng giải trí cũng có một bờ vai rộng và vững chắc đồng hành cùng mình trên chặng đường dài.

Hồ Ngọc Hà và Kim Lý tình tứ trong MV Cả một trời thương nhớ.

Nhiều người tiếp xúc với Kim Lý và nhận xét rằng anh là người khéo ăn nói, thân thiện và giao tiếp tốt khiến ai nấy đều rất hài lòng, phải chăng vì lẽ đó mà Kim Lý đã có thể chinh phục được những người phụ nữ độc lập, lý trí và dù họ đã từng đổ vỡ.

Cả hai thường xuyên xuất hiện bên nhau, thân mật, thoải mái thể hiện tình cảm công khai hơn, nồng nàn đến lịm tim trên khắp trang cá nhân như cho thấy họ yêu nhau say đắm. Hồ Ngọc Hà ở đâu là sẽ thấy bóng dáng của Kim Lý ở đó, dù cô đi lưu diễn nước ngoài, đi sự kiện, đi du lịch trong sinh nhật hay ngày lễ tất cả đều có sự góp mặt của Kim Lý.

Đến với "nữ hoàng giải trí", Kim Lý được nhắc đến nhiều hơn, sôi nổi hơn so với khi quen Trương Ngọc Ánh. Nhiều người còn khen ngợi rằng anh là bạn trai chu đáo, ga lăng biết quan tâm và chăm sóc và giỏi giang khi chinh phục được trái tim mạnh mẽ của giọng ca Em muốn anh đưa em về.

Hiện tại, chuyện tình của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà và diễn viên Kim Lý đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Những ngày qua, thông tin Hà Hồ mang bầu lần 2, lại là song thai với bạn trai Kim Lý càng nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Người hâm mộ cũng đang chờ đợi vào một hôn lễ lãng mạn sẽ diễn ra.

Hà Hồ từng cho biết cô tin tưởng Kim Lý là người cha tốt bởi anh có nền tảng giáo dục tốt từ gia đình và lớn lên ở một đất nước hạnh phúc - Thụy Điển.

Kim Lý khá thân thiết với con trai riêng của Hồ Ngọc Hà và gia đình cô.

Cuối năm 2019, Hồ Ngọc Hà từng có buổi phỏng vấn với Zing về chuyện tình giữa cô và Kim Lý. Nữ ca sĩ đã đề cập đến vấn đề có con cùng bạn trai và đưa ra nhận định "không nhất thiết phải sinh con cho người mình yêu mà hãy sinh con cho người có thể làm cha tốt".

"Khi hai mấy tuổi các cô gái hay nghĩ yêu ai sẽ sinh con cho người ấy nhưng mình phải sinh con cho một người mà người đó chắc chắn là người cha tốt. Ở trường hợp của Kim Lý, tôi khẳng định anh ấy sẽ là một người cha tốt", Hồ Ngọc Hà chia sẻ.

Dễ dàng nhận thấy, đây là mối tình được ủng hộ nhất của "nữ hoàng giải trí" từ trước đến nay. Trải qua quá nhiều biến cố và đổ vỡ hôn nhân, hy vọng chuyện tình cảm của Kim Lý và Hà Hồ sẽ có một cái kết đầy viên mãn.

