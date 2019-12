Điểm danh những bộ phận hay hỏng nhất của xe máy

Má phanh

Thời gian sử dụng càng lâu, má phanh của xe máy sẽ dần bị ăn mòn. Do vậy, để đảm bảo phanh luôn trong tình trạng tốt nhất, người dùng cần siết phanh chặt hơn ở các tiệm sửa xe ngay khi phanh bị lờn hoặc kém nhạy.

Nếu má phanh quá mòn thì người dùng nên thay mới để đảm bảo an toàn, đặc biệt là trong các tình huống khẩn cấp. Các nhà sản xuất xe máy khuyên bạn nên thay mới má phanh sau quãng đường di chuyển tầm 25.000 – 30.000 km.

Hệ thống điện

Ắc-quy, bộ phát, máy phát hay IC cũng là những bộ phận có thể bị hỏng chỉ sau một lần chập hệ thống điện.

Khi sử dụng nếu bạn đề nổ và giữ đề lâu có thể khiến ắc-quy bị phóng hết điện và lúc này để khởi động được xe bạn chỉ còn cách đạp cho xe nổ. Đối với những chiếc xe số thì không có vấn đề gì nhưng đối với dòng mô tô phân khối lớn thì việc khởi động xe quả thật sẽ vô cùng vất vả.

Lốp xe

Lốp xe được coi là bộ phận thường xuyên phải sửa chữa nhất trên xe bởi là chi tiết duy nhất trên xe tiếp xúc với mặt đường. Mòn, nứt, thủng lốp đều làm mất cân bằng xe, khiến người lái không thể tiếp tục hành trình.

Chi tiết cơ khí động cơ

Có thể nói, dầu nhớt là thành phần không thể thiếu và giúp chiếc xe máy duy trì khả năng vận hành hiệu quả qua thời gian. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng xe máy nhiều người dùng lại chưa ý thức được việc thay dầu đúng lịch hoặc thậm chí quên luôn cả việc này mà chỉ thay nhớt.

Các nhà sản xuất khuyến cáo, để chiếc xe máy của bạn hoạt động tốt và không tốn tiền sửa chữa thì cứ di chuyển khoảng 1.500km bạn nên thay cả dầu và nhớt một lần.

Bugi

Khi xe xuất hiện tình trạng khó nổ, bugi cần được kiểm tra đầu tiên có thể do có hiện tượng không đánh điện châm lửa cho buồng đốt. Có nhiều lý do dẫn đến hiện tượng này như dây dẫn bị ướt do ngập nước, điểm tiếp xúc lâu ngày không vệ sinh, hay xuất phát từ cỗ máy như chế hòa khí phân phối không ổn định, rò rỉ dầu vào bugi, bám muội, động cơ hoạt động quá nóng...

Tác giả: Thanh Thư

Nguồn tin: Báo Người đưa tin