Dịch phức tạp, hàng quán lại đồng loạt treo biển bán mang về

Theo Nghị quyết 128 của Chính phủ và Quyết định số 3896/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An, các địa phương đang ở cấp độ 4 thì dịch vụ ăn uống tại nhà hàng, quán ăn chỉ được phép bán mang về, trừ nhà hàng thuộc cơ sở lưu trú phục vụ khách đang lưu trú. Các cơ sở kinh doanh các dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao khác như làm tóc (bao gồm cắt tóc), làm đẹp, mát xa, vũ trường, karaoke, quán bar, internet, trò chơi điện tử hoặc các cơ sở khác do UBND tỉnh Nghệ An quyết định tùy theo tình hình diễn biến của dịch phải tạm ngừng hoạt động.