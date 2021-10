Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố

Tại khu vực miền Tây, một số tỉnh như An Giang, Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu liên tục phát hiện các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới. Trong khi đó, Thanh Hóa, Nghệ An hay một số tỉnh khu vực phía Bắc cũng ghi nhận thêm ca nhiễm nCoV trở về từ các tỉnh, thành phố có dịch.

Trong khi đó, theo Cổng Thông tin tiêm chủng Covid-19, các khu vực này có tỷ lệ bao phủ vaccine mũi 2 đều còn thấp (dao động từ 3,6% đến 17,7%). Một số tỉnh có tỷ lệ tiêm mũi 1 chưa đạt 50% như Thanh Hóa (38,83%), Đắk Lắk (35,7%), Nghệ An (42, 47%).

An Giang có thêm 232 người nhiễm nCoV

Theo thông tin từ Sở Y tế An Giang, trong ngày 24/10, toàn tỉnh ghi nhận 232 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Trong đó, 40 ca được phát hiện ở cộng đồng, 109 người dương tính trong khu phong tỏa, 53 trường hợp tại khu cách ly tập trung và 30 ca nhiễm trở về từ địa phương khác.

Các trường hợp nhiễm nCoV trong cộng đồng của tỉnh được phát hiện tại huyện Tri Tôn (4), huyện Chợ Mới (14), TP Long Xuyên (20), huyện Thoại Sơn (3), huyện Phú Tân (5), huyện Châu Thành (3) và huyện Châu Phú (2).

Tính đến 16h ngày 24/10, An Giang đã ghi nhận tổng cộng 1.034 trường hợp trở về từ các địa phương khác dương tính với SARS-CoV-2. Tỉnh đã thực hiện 1.113.848 mũi tiêm vaccine Covid-19 cho người dân. Qua đó, tỷ lệ dân số được tiêm mũi một của An Giang đạt 70,65%. Con số này với mũi 2 là 10,56%.

Đoàn người từ miền Nam hồi hương dừng chân ăn uống tại Phú Xuyên, Hà Nội. Ảnh: Đức Anh.

Từ 21/10 đến nay, tỉnh An Giang đều có trên 200 F0 mỗi ngày. Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang số ca nhiễm mới trong cộng đồng đa phần liên quan đến chuỗi ca bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang. Các F0 tại huyện Chợ Mới liên quan ổ dịch thị trấn Mỹ Luông.

Hai ca cộng đồng tại Bà Rịa - Vũng Tàu trở về từ Bình Dương và Quảng Trị

Từ 18h ngày 23/10 đến 18h ngày 24/10, Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận thêm 16 ca nhiễm nCoV mới. 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng được phân bổ tại thành phố Vũng Tàu (4) và thành phố Bà Rịa (1).

Tỉnh ghi nhận 2 trường hợp nhiễm nCoV từ Bình Dương, Quảng Trị trở về thành phố Vũng Tàu lần lượt trú tại phường Thắng Nhất và phường 10. Bà Rịa -Vũng Tàu cũng vừa công bố khỏi bệnh cho 10 trường hợp mắc Covid-19 trong ngày 24/10.

Theo thông kê trên Cổng Thông tin Tiêm chủng Covid-19, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tiêm tổng cộng 1.040.274 mũi vaccine cho người dân. Tỷ lệ người dân trên 18 tuổi đã được tiêm mũi 1 là 108,62%. Tỷ lệ này với mũi 2 là 17,7%.

Bạc Liêu phát hiện thêm ca nhiễm thuộc 2 doanh nghiệp trên địa bàn

Trong 24 giờ qua, Bạc Liêu ghi nhận 154 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, 59 ca được phát hiện ở cộng đồng, 59 người ở khu cách ly, vùng phong tỏa và 36 trường hợp về từ các tỉnh, thành phố khác.

Trong nhóm ca cộng đồng, tỉnh xác định được 24 trường hợp liên quan Công ty TNHH Thủy sản Tấn Khởi (thị xã Giá Rai) và 7 người từ Công ty TNHH Châu Bá Thảo (thị xã Giá Rai). So với một ngày trước, F0 tại cộng đồng liên quan đến 2 công ty này tăng mạnh.

Thông qua xét nghiệm sàng lọc, Bạc Liêu cũng phát hiện thêm 8 trường hợp nhiễm nCoV tại khóm 6 (phường 2) và huyện Hồng Dân. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, truy vết tại các khu vực này.

Ngoài ra, liên quan 11 ca nhiễm trong cộng đồng ở huyện Phước Long ngày 21/10, Bạc Liêu vừa phát hiện thêm 20 người dương tính với nCoV và xác định được tổng cộng 157 F1.

Để tăng cường kiểm soát dịch Covid-19, tỉnh Bạc Liêu tiếp tục duy trì chốt cửa ngõ trên quốc lộ 1. Những ngày lượng ô tô qua chốt rất nhiều nên xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ.

Tại Bạc Liêu, 453.983 mũi vaccine Covid-19 đã được tiêm cho người dân. Tỷ lệ người trên 18 tuổi được tiêm một mũi là 54,8% và mũi 2 là 12,85%.

Phú Quốc ghi nhận nhiều F0 trong cộng đồng

Theo báo cáo Sở Y tế gửi lãnh đạo UBND tỉnh Kiên Giang, 24 giờ qua địa phương này ghi nhận 118 F0, nâng tổng số ca nhiễm nCoV từ 21/6 đến nay lên 7.842 trường hợp.

Trong những F0 mới phát hiện, 23 ca cộng đồng, 50 ca trong khu phong tỏa, 41 người trong khu cách ly tập trung và 4 trường hợp trở về từ TP.HCM và các tỉnh (3,39%).

Bí thư Thành ủy Phú Quốc Tống Phước Trường, cho biết từ khi phát hiện chuỗi lây nhiễm tại phường An Thới đến nay, thành phố ghi nhận trên 500 F0.

Hai ngày trước, ngành y tế phát hiện 5 F0 tại cộng đồng khu phố 3, phường Dương Đông liên quan đến điểm vận tải hàng hóa.

Theo ông Trường, ngoài 5 F0 này, có nhiều F1 liên quan đã trở thành F0. Nguồn lây được xác định từ lực lượng tài xế chở hàng hóa đến từ TP.HCM.

915.493 liều vaccine Covid-19 đã được tiêm cho người dân trên 18 tuổi tại Kiên Giang. Tỉnh đạt 65,73% người dân thuộc nhóm này đươc tiêm một mũi, tỷ lệ mũi 2 là 7,61%.

Thanh Hóa có thêm 38 người nhiễm nCoV

Trong đó, 14 trường hợp được phát hiện tại các điểm dịch trên địa bàn tỉnh. Các ca nhiễm còn lại là công dân Thanh Hóa trở về từ các tỉnh, thành phố miền Nam. Tất cả ca nhiễm đều được phát hiện trong khu cách ly.

Người dân khai báo y tế tại một chốt kiểm soát ra vào Hà Nội. Ảnh: Đức Anh.

Tính từ ngày 27/4 đến nay, Thanh Hóa ghi nhận 866 ca mắc Covid-19, 506 người điều trị khỏi ra viện và 6 trường hợp tử vong. Tỉnh cũng đã tiêm được hơn một triệu liều vaccine Covid-19 cho người dân. Thanh Hóa hiện là một trong những địa phương có tỷ lệ bao phủ vaccine mũi một thấp nhất trên cả nước.

Nghệ An ghi nhận 25 ca nhiễm sau 12 giờ

Từ 18h ngày 24/10 đến 6h ngày 25/10, Nghệ An xác định 25 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, 11 ca được phát hiện trong khu phong tỏa, 2 F1 và 12 người trở về từ các tỉnh, thành phố miền Nam.

Từ đầu mùa dịch đến nay, tỉnh đã ghi nhận tổng cộng 2.257 ca mắc Covid-19, 1.951 bệnh nhân điều trị khỏi và 20 trường hợp tử vong.

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Nghệ An, từ ngày 1/10 đến nay, tỉnh đã đón 22.265 công dân trở về từ các tỉnh, thành phố phía Nam. Trong đó, 254 trường hợp được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2.

Tại Nghệ An, 1.097.443 mũi tiêm vaccine Covid-19 đã được thực hiện. Tỷ lệ người trên 18 tuổi được tiêm một mũi của tỉnh đạt 42,47% và mũi 2 là 4,85%.

Đắk Lắk phát hiện 79 trường hợp dương tính mới tại 6 địa phương

Theo thống kê của Sở Y tế Đắk Lắk từ 16h ngày 24/10 đến 6h ngày 25/10, các địa phương ghi nhận ca nhiễm mới gồm: TP Buôn Ma Thuột (19), Lắk (39), Krông Bông (4), Ea H’ Leo (2), Krông Ana (13) và thị xã Buôn Hồ (2).

Trong đó, 14 trường hợp được phát hiện tại cộng đồng, 12 người đã cách ly tại nhà, 47 ca nhiễm trong khu cách ly tập trung và 6 trường hợp tại vùng phong tỏa. Đến nay, tỉnh đã có tổng cộng 3.238 người mắc Covid-19.

Đắk Lắk đã tiêm tổng cộng 550.686 mũi vaccine Covid-19 cho người dân. Qua đó, tỷ lệ người trên 18 tuổi của tỉnh này được tiêm một mũi vaccine là 35,73%, với mũi 2, con số này là 7,98%. So với các tỉnh, thành phố trên cả nước, tỷ lệ bao phủ mũi một của Đắk Lắk chỉ cao hơn Gia Lai (31,18%) và Nam Định (29,46%).

Phú Thọ ghi nhận gần 400 ca nhiễm trong 10 ngày

Từ 6h đến 18h ngày 24/10, tỉnh Phú Thọ phát hiện thêm 24 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Qua đó, trong vòng 10 ngày (từ 14/10), địa phương này đã ghi nhận tổng cộng 376 người mắc Covid-19. Địa phương có số ca nhiễm lớn nhất là TP Việt Trì với 243 người tại 19 xã, phường. Theo thông tin từ sở y tế, số lượng F0 của tỉnh tăng lên do Phú Thọ tổ chức xét nghiệm sàng lọc diện rộng trên địa bàn từ ngày 21/10.

Phú Thọ đã hoàn thành 793.463 mũi tiêm vaccine Covid-19 cho người dân. Tỷ lệ người trên 18 tuổi được tiêm một mũi vaccine của tỉnh này là 68,65%, mũi 2 là 8,43%.

Tác giả: Quốc Toàn - Việt Tường

Nguồn tin: zingnews.vn