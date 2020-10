Đi thả lưới bắt cá cùng Bố, con trai bị nước lũ cuốn

Tối 30/10, ông Trần Đăng Khoa, chủ tịch UBND xã Nam Thanh (huyện Nam Đàn, Nghệ An) cho biết, lực lượng tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ của xã và huyện đã phải dừng tìm kiếm nạn nhân mất tích lúc đi thả lưới bắt cá trên đồng. Nạn nhân được xác định là em Phạm Văn Phúc (17 tuổi, học lớp 12), trú tại xóm 7, xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc đau lòng

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h sáng cùng ngày, hai bố con ông Phạm Văn Thắng mang lưới ra đồng bắt cá. Trong khi đi, do nước lũ chảy xiết nên em Phúc không may bị nước cuốn trôi, người bố may mắn thoát chết. Sau đó, ông Thắng chạy vào UBND xã kêu cứu.

Khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã huy động khoảng 150 người tìm kiếm bao gồm các lực lượng công an, quân đội và chính quyền địa phương.

"Có 8 phương tiện thuyền, ca nô quần thảo và thợ lặn được huy động tìm kiếm cháu Phúc ở cánh đồng nước lũ. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa tìm thấy. Do trời tối, thời tiết bất lợi nên công việc tìm kiếm phải tạm dừng lại", Chủ tịch xã Nam Thanh Trần Đăng Khoa thông tin.

Sáng cùng ngày, tại huyện Thanh Chương có 2 người đi xe máy bị lũ cuốn trôi chưa tìm thấy, 2 người bị thương.

