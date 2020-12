Đi tập thể dục với chồng, người phụ nữ mất tích bí ẩn

Chiều ngày 29/12, ông Nguyễn Đình Quý, Chủ tịch UBND xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho biết, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực phối hợp tìm kiếm tung tích một người phụ nữ mất tích vào sáng nay ở khu vực hồ Đá Bàng.

Khoảng 5h sáng cùng ngày, chị Trần Thị Ngọc Nh. (tên gọi khác là Lượm, 40 tuổi, trú tại thôn Phước Trung, xã Đá Bạc) cùng chồng đi tập thể dục ở khu vực đường đê hồ Đá Bàng thuộc thôn Phước Trung, xã Đá Bạc, huyện Châu Đức (đoạn giáp ranh với xã Long Tân, huyện Đất Đỏ). Được một lúc sau, chị Nh. bất ngờ mất tích.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Người đưa tin

Theo trình bày của chồng chị Nh., khi đang cùng vợ đi thể dục, anh xuống phía dưới chân hồ cách nơi chị Nh. đứng khoảng 20m để đi vệ sinh và nói vợ đứng đợi trên đường. Sau đó, khi trở lên thì không thấy vợ.

Ngay sau đó, người chồng liền trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng.

Nhiều người dân sống tại khu vực cho biết, hàng ngày họ vẫn thấy vợ chồng chị Nh. sau khi đi cạo mủ cao su về thường đi tập thể dục ở con đường làng trước nhà.

Nhưng hôm nay bỗng dưng xảy ra chuyện chị Nh. mất tích trên trên bờ đê hồ, trong khi đôi dép không tìm thấy tại hiện trường, do đó, nhiều người nghi có thể chị Nh. bị rơi xuống hồ.

Nhận được tin báo, Công an xã Đá Bạc, Công an huyện Châu Đức cùng phòng Cảnh sát PCCC&CHCN (PC07) Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có mặt tại hiện trường phối hợp tìm kiếm tung tích nạn nhân.

