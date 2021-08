Đi tắm biển khi giãn cách xã hội, 2 người tử vong

Hình minh hoạ.

Theo một số nhân chứng, khoảng 16h ngày 1/8, nhóm 5 người đi tắm ở bãi biển Đất Đỏ không may bị sóng cuốn trôi. Những người dân ở khu vực này đã cứu được 3 người và vớt được 1 thi thể.

Đến 19h30 cùng ngày, thêm 1 nạn nhân nữ tử vong tại bệnh viện, 2 nạn nhân còn lại đang được cấp cứu. Hiện còn cháu bé 9 tuổi đang mất tích.

Nhóm người rủ nhau đi tắm biển tạm trú ở phường An Thới, Phú Quốc (quê ở An Giang). Thường ngày, nhóm người này mở quán cơm buôn bán tại phường An Thới. Tất cả đều là người trong gia đình và bà con với nhau.

UBND phường An Thới đang huy động các lực lượng chức năng tìm kiếm cháu bé mất tích.

Cũng trong ngày 1/8, hai mẹ con đi bắt hến ở TP Thủ Đức (TP HCM) không may đuối nước tử vong. Cụ thể, người phụ nữ cùng con gái (14 tuổi), ngụ đường số 2 (khu phố Long Đại, phường Long Phước) đi dọc bờ kênh bắt hến thì không may bị trượt chân ngã.

Sau khi cả 2 mẹ con ngã xuống kênh, dòng nước đã cuốn trôi, mất tích. Phát hiện sự việc, người dân đến ứng cứu và vớt nước bé gái 14 tuổi nhưng nạn nhân đã tử vong.

Lực lượng chức năng phường Long Phước, TP Thủ Đức nhận được tin báo đã có mặt để hỗ trợ tìm kiếm người mẹ mất tích. Đến cuối buổi chiều, thi thể người mẹ được tìm thấy, đưa lên bờ.

Tác giả: Q.Tú (tổng hợp)

Nguồn tin: baophapluat.vn