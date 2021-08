Đi Quảng Ninh đừng quên mua 6 đặc sản này làm quà, đảm bảo ai cũng khen khéo chọn

Chả mực Hạ Long

Không ai biết chả mực Hạ Long xuất hiện từ bao giờ, chỉ biết khi nhắc đến đặc sản Quảng Ninh thì chúng ta không thể bỏ qua chả mực Hạ Long. Chả mực Hạ Long được làm từ mực nang tươi, trải qua công đoạn giã và nắm bằng tay để cho ra những miếng chả mực vàng óng hấp dẫn.

Chế biến chả mực cũng rất đơn giản. Bạn chỉ cần rã đông, chiên lại và ăn cùng cơm. Hoặc có thể ăn không chấm cùng với tương ớt. Miếng chả mực cho vào miệng giòn sật, thơm nồng mùi mực tươi hòa quyện cùng với hạt tiêu cay nồng, khiến mọi người không thể nào dừng đũa lại được.

Ở Hạ Long, có rất nhiều thương hiệu bán chả mực. Mỗi thương hiệu lại có một cách làm riêng, một hương vị riêng. Bạn cũng có thể tìm mua chả mực Hạ Long ở tại chợ Hạ Long hoặc chợ Cái Dăm. Giá cho mỗi kí chả mực Hạ Long có thể lên đến 330.000 – 470.000 đồng/kg chả mực.

Chè ô long Đường Hoa

Chè Đường Hoa có màu xanh ngát, có vị ngọt thanh đọng lại nơi đầu lưỡi và mùi thơm đặc biệt quyến rũ người thưởng thức. Chè Đường Hoa là một trong 12 sản phẩm OCOP chủ lực của tỉnh Quảng Ninh, đã được Viện Công nghệ thực phẩm phân tích, đánh giá đạt các tiêu chuẩn.

Trong các giống chè được trồng tại khu vực này thì chè Đường Hoa là một trong những sản phẩm chè nổi tiếng của huyện Hải Hà. Chè Đường Hoa có vị thanh đậm, màu xanh ngát, có vị ngọt thanh đọng lại nơi đầu lưỡi và mùi thơm đặc biệt quyến rũ người thưởng thức.

Để có được mùi vị đặc biệt như vậy, khâu hái chè phải vô cùng tinh tế, kỳ công và cũng mất nhiều thời gian. Mỗi một năm, chè cho thu hoạch từ 6 - 7 lứa, chủ yếu từ tháng 3 đến tháng 10, còn vào mùa đông do thời tiết lạnh nên chè thường chậm phát triển. Khi mùa mưa xuân vừa đến, những búp chè non sẽ chớm nảy mầm, người dân phải hái những mầm non ấy vào buổi sáng sớm, đựng bằng sọt tre, rồi mang về hong và sao trên bếp than hồng vô cùng tỉ mỉ, cầu kì để cho ra mẻ chè xuân thơm ngon. Hái búp chè cũng phải đúng cách “một tôm hai lá, một cá hai chừa” để lấy được phần ngon nhất của búp chè.

Sá sùng

Sá sùng là đặc sản biển Quảng Ninh mang đặc trưng rất riêng của vùng biển Vân Đồn. Đây là một loại động vật thân mềm, sống ở những vùng cát ven biển. Sá sùng tương đối hiếm, giá thành cao. Sá sùng tươi có giá khoảng 400.000 – 500.000 đồng/ kg, loại khô giao động khoảng 2 triệu – 3 triệu đồng/ kg. Thậm chí, loại thượng hạng còn được bán với giá từ 5 – 6 triệu đồng.

Các món ăn nổi tiếng thường được chế biến với sá sùng là: sá sùng xào su hào, sá sùng xào giòn, sá sùng tẩm bột chiên giòn... Sá sùng tươi rất ngọt, thường để nấu nước dùng hoặc nấu cháo. Không chỉ thơm ngon, đây còn là bài thuốc giàu dinh dưỡng, rất thích hợp với những ai mới ốm dậy, thể lực kém. Muốn mua sá sùng đúng chuẩn, bạn cần tìm đến vùng đảo Quan Lạn tại Vân Đồn.

Bánh gật gù

Nếu bạn ở gần và muốn mua các loại bánh kẹo đặc sản Quảng Ninh để làm quà cho mọi người, thì hãy mua bánh gật gù. Bánh gật gù là một món ăn đặc sản của vùng đất Tiên Yên, thường được người dân địa phương và khách du lịch lựa chọn để thưởng thức. Loại bánh này được làm từ bột gạo nếp và cuộn tròn lại khá giống với bánh cuốn, bánh sẽ được ăn kèm với một bát nước mắm ngon chưng mỡ gà và hành phi.

Tên gọi của bánh bắt nguồn từ cách ăn độc đáo khi thưởng thức bánh gật gù. Đó là khi cầm bánh ăn, bánh cứ gật lên gật xuống giống như đang gật đầu nên người ta mới gọi món ăn này như vậy. Nhưng cũng có người cho rằng bánh có tên gật gù là bởi vì sau khi ăn người ta cảm thấy ngon nên gật gù khen ngợi. Cho dù như thế nào đi chăng nữa thì đây vẫn là một món ngon của Quảng Ninh, thích hợp làm quà nếu bạn ở gần điểm du lịch này.

Chả rươi Đông Triều

Được người dân địa phương xem là sản vật trời cho, chả rươi Đông Triều cũng là một đặc sản Quảng Ninh bạn không thể bỏ qua khi đến vùng đất này. Rươi là loại động vật nhỏ, có vẻ ngoài nhìn giống giun nhưng có nhiều lông và chất nhớt. Cứ đến cuối tháng 9, đầu tháng 10 âm lịch, rươi sẽ trồi lên và có thể bắt bằng tay hoặc lấy vợt vớt.

Trong các tỉnh thành ở Bắc Bộ thì vùng Đông Triều, Quảng Ninh là nơi có rươi ngon nhất. Rươi Đông Triều thường có kích thước lớn, khi ăn có vị béo bùi và ngậy. Trong rươi chứa rất nhiều chất dinh dưỡng và có thể chế biến theo nhiều cách như rươi kho, mắm rươi, canh rươi… Để mua về làm quà tặng cho người thân thì bạn có thể chọn món chả rươi.

Để tìm mua chả rươi Đông Triều, bạn có thể liên hệ các nhà hàng ở thị xã Đông Triều hoặc tìm mua đặc sản này tại Trung tâm giới thiệu sản phẩm OCOP thị xã Quảng Yên với mức giá tầm 200.000 đồng/bánh rươi.

Măng trúc Yên Tử

Chính sự đơn giản, mộc mạc của măng trúc Yên Tử đã tạo nên nét rất riêng cho vùng đất nơi đây. Đến đất thiêng Yên Tử, bạn sẽ được thưởng thức các món ăn được chế biến từ măng trúc dân dã. Đây cũng là một trong cách món ăn nổi tiếng ở Quảng Ninh được du khách rất yêu thích.

Măng hái về được thái thành từng lát nhỏ hoặc cắt ngắn từng khúc bằng đốt ngón tay. Sau đó đem rửa sạch, xào chín với thịt, thêm vài cọng hành tươi, cần tây, chút hạt tiêu. Như vậy. bạn đã có món ăn ngon đúng điệu.

Nguồn tin: thoidaiplus.giadinh.net.vn