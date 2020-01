Đi lễ đền ông Hoàng Mười, đền chợ Củi đầu năm: Dân đốt tiền triệu vàng mã

Your browser does not support the video tag.

Người dân đi lễ đầu năm chi tiền triệu đốt vàng mã - Video: DOÃN HÒA

Ngày 30-1, thời tiết nắng ấm ủng hộ người dân địa phương và du khách thập phương đổ về đền ông Hoàng Mười, huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) và đền Chợ Củi, huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) và du xuân và làm lễ cầu bình an trong năm mới.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, việc người dân đốt vàng mã tại hai ngôi đền linh thiêng này vẫn diễn ra phổ biến dù Ban quản lý đền liên tục phát loa kêu gọi người dân hạn chế đốt vàng mã.

Ngoài thắp hương làm lễ, người dân còn mua "ông ngựa" giấy được trang trí cầu kỳ và bắt mắt để đốt. Ngựa giấy ở đây có nhiều kích thước từ 1-2m, cao hơn… người thật có giá từ 300.000-500.000 đồng/con, tùy kích thước.

Ngựa giấy đủ kích cỡ xếp kín khu vực soạn lễ ở đền Chợ Củi, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh - Ảnh: DOÃN HÒA

Tùy vào tín chủ muốn cầu may, cần an, cầu duyên, giải hạn để sắm lễ nhiều hay ít, giá mỗi mâm lễ từ 500.000 đồng cho đến vài triệu đồng.

Không ít gia đình tiêu tốn từ vài triệu đồng đến hàng chục triệu đồng mua sắm đồ lễ hóa vàng. Nhiều dịch vụ như sắp lễ thuê, đồ lưu niệm, viết sớ… cũng nở rộ trước khu vực cổng đền.

Chị Đoàn Thị Dung (38 tuổi, quê tỉnh Phú Thọ) cùng gia đình xuất phát từ đêm 9-2 để sáng nay kịp giờ làm lễ ở đền ông Hoàng Mười: "Đầu năm mới nào gia đình tôi cũng vào Nghệ An làm lễ ở ngôi đền linh thiêng này cầu mong cho gia đình một năm bình an, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong năm mới."

Dọc đường vào đền Chợ Củi, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh tấp nập hàng quán bán đồ lễ cho người dân đi lễ chùa - Ảnh: DOÃN HÒA

Ngựa giấy hóa vàng mã khá phổ biến ở đền Chợ Củi được trang trí cầu kỳ, bắt mắt - Ảnh: DOÃN HÒA

Ngựa giấy có kích cỡ "khủng" cao từ 1-2m, cao hơn người - Ảnh: DOÃN HÒA

Một đơn vị mua ba "ông" ngựa giấy để hóa vàng - Ảnh: DOÃN HÒA

Sau khi làm lễ, thầy cúng sẽ thắp hương lên "ông ngựa" - Ảnh: DOÃN HÒA

Chen chân hóa vàng "ông ngựa" - Ảnh: DOÃN HÒA

Ban quản lý đền kêu gọi người dân không đốt hương nhưng nhiều người vẫn đốt cả bó - Ảnh: DOÃN HÒA

Hoa cúc vứt ngổn ngang sau khi người dân làm lễ xong - Ảnh: DOÃN HÒA

